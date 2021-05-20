الثالث من مانشستر يونايتد.. بيكام ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

الخميس، 20 مايو 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

بيكام

أصبح ديفيد بيكام ثامن لاعب ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي "Hall of Fame".

وانضم نجم مانشستر يونايتد السابق إلى زميليه إريك كانتونا وروي كين من الشياطين الحمر، ليصبح النادي الأكثر ظهورا في القائمة.

فيما تواجد أيضا تييري هنري ودينيس بيركامب من أرسنال وآلان شيرار من نيوكاسل يونايتد وفرانك لامبارد من تشيلسي وستيفن جيرارد من ليفربول.

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وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد استحدثت تكريم قاعة المشاهير كأعلى تكريم ممنوح للاعبين الذين شاركوا في البطولة.

وخاض بيكام بقميص يونايتد 265 مباراة وسجل 80 هدفا وصنع 62 آخرين.

وحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر مرة واحدة، ولقب الدوري الإنجليزي في 6 مناسبات.

بيكام بدأ مسيرته مع الشياطين الحمر من 1992 وحتى 2003 ومن ثم انضم لأندية ريال مدريد ولوس أنجلوس جالاكسي وميلان وباريس سان جيرمان.

ويتم الأخذ في الاعتبار مسيرة اللاعب في الدوري الإنجليزي فقط من أجل ترشيحه ويجب أن يكون قد شارك في 250 مباراة بالمسابقة إن لم يحقق أيا من الإنجازات التالية:

- لعب 200 مباراة لفريق واحد في الدوري الإنجليزي.

- اختياره في أي من فرق الدوري الإنجليزي للعقد.

- الفوز بجائزة الحذاء الذهبي أو القفاز الذهبي في الدوري.

- حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

- الحصول على الدوري الإنجليزي ثلاث مرات من قبل.

- سجل 100 هدف في الدوري أو حافظ على نظافة شباكه 100 مباراة إذا كان حارس مرمى.

مانشستر يونايتد ديفيد بيكام قاعة المشاهير
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