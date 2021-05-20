جاسبريني: صراع مقاعد دوري الأبطال؟ لسنا مسؤولين عن مصير الآخرين

الخميس، 20 مايو 2021 - 15:05

كتب : FilGoal

جاسبريني

أعلن جيانبيرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا عدم مسؤولية ناديه في صراع المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا يوم الأحد المقبل في الدوري الإيطالي.

وسقط أتالانتا في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس إيطاليا ليخسر النهائي الثاني له في آخر 3 مواسم بالمسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال جاسبريني لموقع النادي الرسمي: "نحن نقوم بواجبنا دائما، ولسنا مسؤولين عن مصير الآخرين، كل نادٍ مسؤول عن نفسه".

أخبار متعلقة
تقرير: جاسبريني قد يغيب عن نهائي كأس إيطاليا لإهانة مفتش مكافحة المنشطات جاسبريني: لم أتفاجأ بخروج يوفنتوس من دوري الأبطال أتالانتا يخطو خطوة جديدة نحو دوري الأبطال بخماسية ضد بارما الهابط للموسم الثالث على التوالي.. أتالانتا يعبر عقبة جنوى ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

وأضاف "سنحاول الفوز بالنقاط وحصد المركز الثاني، وبهذا سوف نصل إلى هدفنا".

وضمن أتالانتا مقعده في دوري الأبطال للموسم الثالث تواليا رفقة إنتر البطل، ويحتاج فقط للفوز أو التعادل أمام ميلان لحجز المركز الثاني لأول مرة في تاريخ النادي.

ويلتقي أتالانتا على ميدانه مع ميلان، وفي نفس التوقيت يلتقي نابولي مع هيلاس فيرونا ويوفنتوس مع بولونيا.

خسارة أتالانتا من الروسونيري تعني فقدان المركز الثاني للموسم الثاني تواليا بعدما حل ثالثا الموسم الماضي خلف إنتر في الجولة الأخيرة.

ويحتاج ميلان الثالث برصيد 76 نقطة للفوز من أجل حصد بطاقة التأهل مباشرة، ونفس الأمر لنابولي الرابع صاحب الـ 76 نقطة.

فيما سينتظر يوفنتوس الخامس برصيد 75 نقطة تعثر ميلان أو نابولي من أجل خطف أحد المركزين الثالث أو الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا بشرط الفوز على بولونيا، لأن نتائج المواجهات المباشرة لا تصب في صالحه.

جاسبريني أتالانتا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو: أود البقاء مع يوفنتوس.. مصيري في يد إدارة النادي 33 دقيقة | الدوري الإيطالي
الثالث من مانشستر يونايتد.. بيكام ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جاسبريني: صراع مقاعد دوري الأبطال؟ لسنا مسؤولين عن مصير الآخرين ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير: 7 أطباء متهمون بـ "القتل العمد" لـ مارادونا ساعة | أمريكا
السماح لبايرن باللعب أمام 250 من مشجعيه ساعة | الدوري الألماني
مبابي ردا على مستقبله: أنا أول شخص سعيد ساعة | الدوري الفرنسي
كين عن مستقبله: ربما يرغب توتنام في بيعي.. أريد المشاركة بدوري الأبطال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بين رحيل محتمل وتشكيل لجنة جديدة.. في الجول يكشف الموقف داخل الزمالك كاملا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك