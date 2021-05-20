جاسبريني: صراع مقاعد دوري الأبطال؟ لسنا مسؤولين عن مصير الآخرين

أعلن جيانبيرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا عدم مسؤولية ناديه في صراع المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا يوم الأحد المقبل في الدوري الإيطالي.

وسقط أتالانتا في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس إيطاليا ليخسر النهائي الثاني له في آخر 3 مواسم بالمسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال جاسبريني لموقع النادي الرسمي: "نحن نقوم بواجبنا دائما، ولسنا مسؤولين عن مصير الآخرين، كل نادٍ مسؤول عن نفسه".

وأضاف "سنحاول الفوز بالنقاط وحصد المركز الثاني، وبهذا سوف نصل إلى هدفنا".

وضمن أتالانتا مقعده في دوري الأبطال للموسم الثالث تواليا رفقة إنتر البطل، ويحتاج فقط للفوز أو التعادل أمام ميلان لحجز المركز الثاني لأول مرة في تاريخ النادي.

ويلتقي أتالانتا على ميدانه مع ميلان، وفي نفس التوقيت يلتقي نابولي مع هيلاس فيرونا ويوفنتوس مع بولونيا.

خسارة أتالانتا من الروسونيري تعني فقدان المركز الثاني للموسم الثاني تواليا بعدما حل ثالثا الموسم الماضي خلف إنتر في الجولة الأخيرة.

ويحتاج ميلان الثالث برصيد 76 نقطة للفوز من أجل حصد بطاقة التأهل مباشرة، ونفس الأمر لنابولي الرابع صاحب الـ 76 نقطة.

فيما سينتظر يوفنتوس الخامس برصيد 75 نقطة تعثر ميلان أو نابولي من أجل خطف أحد المركزين الثالث أو الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا بشرط الفوز على بولونيا، لأن نتائج المواجهات المباشرة لا تصب في صالحه.