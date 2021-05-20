مبابي ردا على مستقبله: أنا أول شخص سعيد

الخميس، 20 مايو 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

رد كيليان مبابي على سؤال كيف سيكون مستقبله في الصيف المقبل عقب التتويج بلقب كأس فرنسا.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتوج باريس سان جيرمان باللقب بعد الفوز على موناكو بثنائية دون مقابل، إذ سجل هدفا وصنع آخر. (طالع التفاصيل)

وقال مبابي لقناة "France 2": "عليك الاستمتاع باللقب، هذا هو الشيء الأهم".

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وأضاف "أنظر للجميع أنهم سعداء، هذا هو أهم شيء، وأنا أول شخص سعيد".

وتابع "نحن نعمل كل يوم من أجل هذا الشعور، المكافأة والتقدير، هذا عمل مجموعة بأكملها، وطاقم فني يعمل كل يوم من أجلنا ومن أجل النادي وكذلك المشجعون الغير متواجدين هنا، نفكر بهم كثيرا وهذا اللقب لهم".

وأكمل "عندما تلعب لـ باريس سان جيرمان، أحد أفضل أندية العالم والأكبر في البلاد، كل لقب يكون جزءا من التاريخ، بالإضافة إنه نادٍ شاب، ونريد أن نكون جزءا من هذا التاريخ".

مبابي سجل الموسم الحالي 41 هدفا وصنع 11 في 46 مباراة بجميع المسابقات.

ويمتلك الفرنسي عقدا يمتد حتى صيف 2022، ويعد الاسم الأبرز في الصيف المقبل في سوق الانتقالات الشتوية.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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