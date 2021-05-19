من يستطيع إيقافهم؟ سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا بعد إسقاط موناكو

توج باريس سان جيرمان بكأس فرنسا للعام الثاني على التوالي والسادس في آخر سبعة مواسم بعدما تغلب على موناكو.

وفاز سان جيرمان على موناكو في استاد دو فرانس اليوم الثلاثاء بهدفين دون رد.

افتتح ماورو إيكاردي أهداف المباراة في الدقيقة 19.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 81.

وأصبحت تلك البطولة هي الثانية لسان جيرمان تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد الفريق منتصف الموسم الجاري خلفا لتوماس توخيل وذلك بعدما توج سابقا بكأس السوبر الفرنسي.

وأصبح ذلك اللقب هو رقم 14 في تاريخ سان جيرمان ليبتعد عن غريمه التقليدي مارسيليا بفارق أربعة ألقاب.

ومنذ عام 2015 لم يخسر سان جيرمان لقب كأس فرنسا سوى مرة واحدة عام 2019 أمام رين بركلات الترجيح.

ويمني سان جيرمان نفسه بإتمام الثلاثية المحلية للعام الثاني على التوالي حال فوزه بلقب الدوري يوم الأحد المقبل.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في الدوري خلف ليل المتصدر بفارق نقطة.

إذ أن سان جيرمان حصد 79 نقطة مقابل 80 لمنافسه ليل.

ويواجه سان جيرمان منافسه بريست خارج ملعبه، فيما يواجه ليل نظيره أنجيه خارج ملعبه كذلك.