كين عن مستقبله: ربما يرغب توتنام في بيعي.. أريد المشاركة بدوري الأبطال

تحدث هاري كين مهاجم توتنام عن مستقبله مع الفريق، وألمح إلى رغبته في الرحيل من صفوف الفريق.

وشهدت مباراة أستون فيلا التي خسرها توتنام يوم الأربعاء تحية كبيرة من جماهير توتنام لكين الذي بدا متأثرا في لقطة قد تكون الأخيرة له معهم.

وقال كين حول مستقبله: "أعتقد أن هناك بالتأكيد محادثة يجب إجراؤها مع رئيس توتنام. إنها لحظة يجب أن أفكر فيها وأجري محادثة معه".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "أعتقد أن لدينا علاقة جيدة بما فيه الكفاية بعد 16 عامًا بين جدران النادي، أتمنى أن نتمكن من إجراء محادثة صادقة".

وأكمل "قد يرغب دانيال ليفي في بيعي. ربما يقول إذا كان بإمكاني الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني من صفقة بيع كين فلما لا؟".

وتابع البالغ من العمر 27 عاما "أعتقد أنني لن أستحق هذا المبلغ خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة".

وشدد كين "أريد أن ألعب دوري الأبطال. أريد أن أظهر في أكبر المباريات".

ويحتل توتنام المركز السابع في الدوري الإنجليزي قبل جولة من النهاية، وفقد فرص المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأتم كين "لم أقل أبدًا إنني سأبقى في توتنام لبقية مسيرتي. ولم أقل أبدًا أنني سأترك توتنام".

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وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية قد كشفت في تقرير لها أن كين طلب من إدارة توتنام الرحيل عن الفريق.

قرار كين يأتي لعدم حصوله مع الفريق على أي بطولة خلال السنوات الماضية.

ونشرت صحيفة "ذا صن" تقريرا يفيد برغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع كين مقابل 80 مليون جنيه استرليني، على أن يمتد التعاقد لمدة 5 سنوات مع راتب أسبوعي قدره 300 ألف جنيه استرليني.

وأشار التقرير إلى أن كين يرغب في حسم مستقبله قبل بداية بطولة أوروبا "يورو 2020".

ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي – بالتساوي مع محمد صلاح نجم ليفربول - برصيد 22 هدفا.

ويعد كين من ناشئين توتنام، لكنه لعب لأندية ميلوال ونورويتش سيتي وليستر سيتي على سبيل الإعارة بين عامي 2012 و2013.

ولعب كين 335 مباراة وسجل 220 هدفا في كل المسابقات مع توتنام.

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