مدرب صنداونز: قادرون على قلب النتيجة أمام الأهلي.. وموسمياني يمكنه اللعب بهدوء شديد

يرى مانكوبا مانجيثي المدير الفني لـ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي أن فريقه قادر على تخطي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز بهدفين دون مقابل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا.

وصرّح مانجيثي قائلا في تصريحات نقلها موقع "News24" اليوم الخميس: "بتقليل الأخطاء، أؤمن بقدرتنا على تحقيق النتيجة التي نريدها، وعلى الرغم من ذلك أعرف صعوبة المهمة".

وأضاف "نحن واثقون في المجموعة التي نملكها، لقد أخبرتهم أمس أن الفريق القادر على العودة في النتيجة، هو صنداونز".

وشدد "من بين جميع الفرق في البلاد التي تستطيع قلب تأخرها من 2-0، هو صنداونز، أنا أثق بهم جميعا".

وأكمل "نحن نواجه مدرب يعرف ماذا يفعل، ويمكنه اللعب بهدوء شديد من أجل استغلال المساحات في دفاعنا".

وأتم "علينا أن نقدم أفضل مباراة هجومية ودفاعية وأن نلعب بمسؤولية لتحقيق ما نريد".

يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل للوصول للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف وحيد للقاء الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

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