الإسماعيلي يعلن تعافي إيهاب جلال من كورونا.. والالتزام بمواجهة الزمالك في السويس

أبدى عماد سليمان المشرف على فريق الكرة في الإسماعيلي تحفظه على الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

كما أعلن تعافي إيهاب جلال المدير الفني من كورونا وعودته بعد سلبية مسحته.

وخسر الإسماعيلي بهدف دون مقابل أمام الذئاب الجبل في افتتاح الجولة 23 من الدوري المصري.

وقال سليمان: "متحفظ علي الأداء التحكيمي لمباراة الفريق مع المقاولون، نحترم الحكام جدا ولن ننتقد الأداء ولكن أنقل شكوى لاعبى الفريق من طريقة تعامل حكم اللقاء معهم في الملعب".

وأضاف "تكرر نفس الأمر في معظم اللقاءات التي قام بتحكيمها وكان الإسماعيلي طرفا فيها بتعاليه عليهم والإسراف في استخدام الكروت ضدهم".

وأدار محمود البنا مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي تحكيميا.

وواصل "عودة إيهاب جلال تعد إضافه كبيرة وأوجه الشكر للجهاز الفني بالكامل علي المجهود الكبير المبذول من أجل تحقيق طموحات الجماهير".

وعن مواجهة الزمالك في كأس مصر، تابع: "الإسماعيلي ملتزم بقرارات لجنة المسابقات الخاصة بتحديد ملعب مباراته مع الزمالك في كأس مصر بالسويس".

وأردف "اتخذنا كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة فنيا وإداريا، وصعب التراجع عن ذلك".

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك قد طلب من إدارة ناديه نقل المباراة للإسكندرية في ظل ضغط المباريات. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يلتقي الإسماعيلي والزمالك في ثمن نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل الموافق 27 مايو.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة.

فبعد خمسة انتصارات متتالية لـ الإسماعيلي أخرها أمام أسوان لحق المقاولون العرب بالدراويش الهزيمة التاسعة هذا الموسم.