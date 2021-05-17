كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بمخاطبة اتحاد الكرة لنقل مكان مواجهة الإسماعيلي

الإثنين، 17 مايو 2021 - 18:51

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن مطالبته لمجلس إدارة ناديه بمخاطبة اتحاد الكرة لنقل مباراة الفريق ضد الإسماعيلي في كأس مصر من الويس إلى الإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بالإسماعيلي في الـ27 من شهر مايو الجاري في السويس.

وأوضح كارتيرون عبر موقع الزمالك الرسمي أن مكان مواجهة الإسماعيلي سيزيد من الضغط الواقع على الفريق في ظل توالي المباريات.

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وأوضح أن الزمالك سيتواجد في الإسكندرية لملاقاة المصري في الدوري في الـ24 من شهر مايو الجاري قبل التوجه للسويس للقاء الإسماعيلي بعد ثلاثة أيام، على أن يسافر للجونة لمواجهة الأخير يوم 30 من الشهر ذاته.

وأكد كارتيرون أنه يأمل في نقل المباراة محل لتقليل الضغط الواقع على الزمالك في الفترة المقبلة خاصة وأنه حال الموافقة على الطلب سيستمر الفريق في الإسكندرية بعد مواجهة المصري.

الزمالك كارتيرون
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