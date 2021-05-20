تعرف على تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية

الخميس، 20 مايو 2021 - 12:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك بيرنلي لكن فريقه واصل الانتصارات في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 37 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 3-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بيرنلي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان المدافع نات فيليبس الذي سجل الهدف الثاني، فوصل متوسط تقييمه لـ8.6 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 31 هدفا، 22 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و6 في دوري أبطال أوروبا.

سجل روبرتو فيرمينو، وناثان فيليبس، وأليكس تشامبيرلين ثلاثية الحمر أمام بيرنلي.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ66 مرتقيا للمركز الرابع على حساب ليستر سيتي بفارق الأهداف.

سيلعب ليفربول مباراته الختامية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضد كريستال بالاس يوم الأحد على ملعب أنفيلد، فيما يلعب ليستر على ملعبه ضد توتنام.

محمد صلاح ليفربول بيرنلي
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