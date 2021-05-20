سعد سمير جاهز لمواجهة صنداونز

بات سعد سمير جاهزا للمشاركة في مباراة صنداونز بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضح الجهاز الطبي في النادي الأهلي جاهزية قلب الدفاع للقاء الذي يقام يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلي مصغر، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي تعرض له.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته للتواجد مع الفريق بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا.

وشارك سعد سمير في 6 مباريات الموسم الجاري بعدد دقائق وصل إلى 344 دقيقة.

ويستعد الأهلي للقاء صنداونز بعدما حقق الفوز ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-0.

يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل للوصول للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف وحيد للقاء الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

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