بيراميدز يوضح تفاصيل إصابة محمد فاروق وأنتوي

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز سر استبعاد محمد فاروق وجون أنتوي من رحلة الفرق إلى نيجيريا لخوض لقاء الإياب أمام إنيمبا في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق النيجيري يوم الأحد المقبل بعدما فاز ذهابا بنتيجة 4-1 في ملعب الدفاع الجوي.

وأوضح المنيري: "محمد فاروق يعاني من شد في العضلة الخلفية، فيما يعاني جون أنتوي من شد في العضلة الأمامية".

وأضاف "يغيب اللاعبان لمدة 10 أيام لإجراء بعض الوحدات العلاجية والتأهيلية مع الجهاز الطبي".

وكان بيراميدز قد أعلن القائمة المسافرة إلى نيجيريا لخوض لقاء الإياب:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: إريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان.

ويكفي بيراميدز الفوز أو التعادل على الأقل للتأهل للمربع الذهبي أو الخسارة بأقل من فارق 3 أهداف ليتأهل لمواجهة الفائز من مواجهة الرجاء المغربي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.