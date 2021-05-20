مدافع سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب

حصد البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في الموسم بإنجلترا والتي تقدمها رابطة كتاب كرة القدم.

وأعلنت الرابطة يوم الخميس فوز مدافع مانشستر سيتي الذي صعد بدفاع الفريق السماوي لمستوى آخر بعد انضمامه من بنفيكا بداية الموسم.

وأسهم اللاعب البرتغالي بشكل فعال في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، فضلا عن تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا.

سيلعب سيتي ضد تشيلسي نهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو الجاري.

وأرجع دياز الفوز بالجائزة إلى جهود زملاءه في الفريق قائلا: "لم يكن باستطاعتي تحقيق أي إنجاز لولا نجاح فريقي ككل".

روبن دياز هو أول مدافع ينال الجائزة منذ ستيف نيكول عام 1989.

كما أنه اللاعب الثالث الذي يحصدها في موسمه الأول بعد الألماني يورجن كلينسمان الذي حققها عام 1995 بقميص توتنام، والإيطالي جيانفرانكو زولا عام 1997 مع تشيلسي.