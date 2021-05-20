مدافع سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب

الخميس، 20 مايو 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

روبن دياز وكيفن دي بروين - مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

حصد البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في الموسم بإنجلترا والتي تقدمها رابطة كتاب كرة القدم.

وأعلنت الرابطة يوم الخميس فوز مدافع مانشستر سيتي الذي صعد بدفاع الفريق السماوي لمستوى آخر بعد انضمامه من بنفيكا بداية الموسم.

وأسهم اللاعب البرتغالي بشكل فعال في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، فضلا عن تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة
كوبا ليبرتادوريس - ليلة ملحمية.. إنزو بيريز "الحارس" يقود ريفر بليت لفوز تاريخي "لاعب وسط أتقن فن التسديدة بعيدة المدى".. جيرارد ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي شاهد – صلاح ونجوم ليفربول يقدمون قميص الفريق للموسم المقبل مواعيد مباريات الخميس 20-5-2021 والقنوات الناقلة – 3 لقاءات نارية في الدوري المصري

سيلعب سيتي ضد تشيلسي نهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو الجاري.

وأرجع دياز الفوز بالجائزة إلى جهود زملاءه في الفريق قائلا: "لم يكن باستطاعتي تحقيق أي إنجاز لولا نجاح فريقي ككل".

روبن دياز هو أول مدافع ينال الجائزة منذ ستيف نيكول عام 1989.

كما أنه اللاعب الثالث الذي يحصدها في موسمه الأول بعد الألماني يورجن كلينسمان الذي حققها عام 1995 بقميص توتنام، والإيطالي جيانفرانكو زولا عام 1997 مع تشيلسي.

روبن دياز مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيراميدز يوضح تفاصيل إصابة محمد فاروق وأنتوي 8 دقيقة | الكونفدرالية
مدافع سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكتاب 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناصر ماهر: "مباراة صعبة" ليست عبارة جديدة على الأهلي.. سنقاتل من أجل العاشرة 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قمصان يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللاعبين قبل مباراة صنداونز 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كوبا ليبرتادوريس - ليلة ملحمية.. إنزو بيريز "الحارس" يقود ريفر بليت لفوز تاريخي 38 دقيقة | أمريكا
كرة يد - الزمالك يكشف موعد حل أزمة تجديد اللاعبين.. وصفقة قوية في الطريق 43 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الزمالك المتوقع – عودة عبد الغني.. وإسلام جابر أساسي أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
"لاعب وسط أتقن فن التسديدة بعيدة المدى".. جيرارد ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين
قد ينال إعجابك