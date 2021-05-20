ناصر ماهر: "مباراة صعبة" ليست عبارة جديدة على الأهلي.. سنقاتل من أجل العاشرة

الخميس، 20 مايو 2021 - 11:37

كتب : حسام نور الدين

ناصر ماهر - الأهلي - الجونة

يرى ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي إن فريقه اعتاد خوض المباريات الصعبة مثل مواجهة ماميلودي صنداونز المقبلة.

الأهلي يستعد لمواجهة ماميلودي صنداونز مساء السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ناصر ماهر في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "أمامنا مباراة صعبة أمام صنداونز، وجميع اللاعبين لديهم الرغبة القوية والإصرار على تقديم أعلى مستوى لإسعاد جماهير النادي وتحقيق النجمة العاشرة".

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وأضاف "عبارة (مواجهة صعبة) ليست جديدة في قاموس النادي الأهلي، خاصة أن الفريق اعتاد عليها من خلال اللعب في البطولات بحثا عن الألقاب، والأهلي كعادته قادر على تجاوز كل الصعاب وتخطيها، بدعم ومساندة من جماهير النادي ورغبة اللاعبين؛ للوقوف على منصات التتويج وحصد المزيد من البطولات للنادي".

ناصر أتبع "الفريق مطالب ـ-بلا شك- في كل وقت بتقديم أداء جيد، رغم الظروف الصعبة التي تواجهه، وعلى رأسها الإصابات والغيابات، ولكن أي لاعب يشارك في تشكيل الفريق، دائما ما يكون على قدر المسئولية، ويجد دعما كبيرا من الجميع".

واستمر "الشوط الأول من مباراة صنداونز انتهى في القاهرة، وهناك شوط ثان في جنوب إفريقيا، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني أكثر من مرة خلال حديثه مع اللاعبين".

ناصر أتم "لاعبو الأهلي سيبذلون أقصى جهد من أجل تخطى صنداونز، وتحقيق نتيجة إيجابية؛ لحسم التأهل ومواصلة المشوار الإفريقي للحفاظ على اللقب، والتتويج بالبطولة العاشرة ورسم الفرحة على وجوه الملايين من جماهير النادي.

كان الأهلي قد فاز على صنداونز في القاهرة ذهابا بهدفين مقابل لا شيء، ويحتاج لتفادي الخسارة بثلاثية لبلوغ نصف النهائي.

في إفريقيا الأهلي صنداونز ناصر ماهر
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