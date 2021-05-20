قمصان يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللاعبين قبل مباراة صنداونز
الخميس، 20 مايو 2021 - 11:29
كتب : حسام نور الدين
كشف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، تفاصيل جلسة محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين قبل مباراة ماميلودي صنداونز.
وقال قمصان في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "وجود محمود الخطيب رئيسا للبعثة هو قوة كبيرة ودعم للجميع، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، وقد حرص على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني لدعمهم".
وأضاف "الخطيب أكد لهم أن الجيل الحالي قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات.. وأن الأهلي لا ينظر إلى الخطوة الثانية، ولكن كل تركيزه يكون منصبا على المباراة التي يخوضها".
المدرب المساعد أكمل "الجهاز الفني للأهلي بدأ الاستعداد لمواجهة العودة المقبلة أمام صنداونز عقب انتهاء مباراة الذهاب، وركز الجهاز الفني في حديثه مع اللاعبين على أن الفريق خاض شوطًا في القاهرة ويتبقى شوط ثان في جنوب إفريقيا".
واستمر "الأهلي هو بطل إفريقيا الموسم الماضي، وبطل الدوري وبطل كأس مصر وثالث العالم للأندية. قميص الأهلي كبير جدا، ونحن نواجه فريقا قويا ومنافسا لديه طموح للفوز، وهو أمر طبيعي في كرة القدم".
قمصان أوضح "الأفكار متقاربة بين الفريقين لاسيما أن موسيماني المدير الفني للأهلي سبق له العمل مع الجهاز الفني الحالي لفريق صنداونز، وأن كلا المدربين يعرف إلى حد كبير ما يدور في ذهن الآخر، والأهلي أمامه تحدٍ جديد ومسئولية كبيرة".
المدرب أتعب "الفرق الكبرى لا تغير طريقة أو أسلوب لعبها كثيرا في المباريات وافريق صنداونز مميز جدا ويضم لاعبين مهاريين، لكن الأهلي متفوق في نتائج المواجهات بغض النظر عن المباراة التي خسرها الفريق والتي لا تتكرر مع فريق بحجم الأهلي".
قمصان استرسل "أتمنى أن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم بنسبة 100% خلال مباراة صنداونز، وأن يوفق الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لحسم التأهل من بريتوريا".
المدرب استمر "جميع اللاعبين شاركوا في الفترة الماضية وحصلوا على فرصة، بما فيهم اللاعبون الشباب، هو أمر جيد، والجميع يقدرون المسئولية التي تقع على عاتقهم، وأثبتوا أنهم على قدر ثقة الجهاز الفني، وجميع عشاق النادي.
وأتم "جمهور الأهلي هو الداعم الأول للفريق. الفترة الماضية كانت هناك آراء كثيرة وتشكيك من جانب البعض، لكن جمهور الأهلي لديه الوعي الكامل، والجهاز الفني يجتهد وكذلك اللاعبين، ورسالتي للجماهير ألا تنساق وراء التقليل من نتائج الفريق. واجهنا صعوبات كبيرة جدا، ورغم ذلك حققنا نتائج جيدة. نحن بطل إفريقيا وبطل الدوري والكأس وثالث العالم للأندية، ونقاتل من أجل إسعاد الجماهير، وذلك من خلال الفوز في المباريات والتتويج بالبطولات".
كان الأهلي قد فاز على ماميلودي صنداونز بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز مساء السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.