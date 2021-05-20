قمصان يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللاعبين قبل مباراة صنداونز

كشف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، تفاصيل جلسة محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين قبل مباراة ماميلودي صنداونز.

وقال قمصان في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "وجود محمود الخطيب رئيسا للبعثة هو قوة كبيرة ودعم للجميع، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، وقد حرص على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني لدعمهم".

وأضاف "الخطيب أكد لهم أن الجيل الحالي قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات.. وأن الأهلي لا ينظر إلى الخطوة الثانية، ولكن كل تركيزه يكون منصبا على المباراة التي يخوضها".

المدرب المساعد أكمل "الجهاز الفني للأهلي بدأ الاستعداد لمواجهة العودة المقبلة أمام صنداونز عقب انتهاء مباراة الذهاب، وركز الجهاز الفني في حديثه مع اللاعبين على أن الفريق خاض شوطًا في القاهرة ويتبقى شوط ثان في جنوب إفريقيا".

واستمر "الأهلي هو بطل إفريقيا الموسم الماضي، وبطل الدوري وبطل كأس مصر وثالث العالم للأندية. قميص الأهلي كبير جدا، ونحن نواجه فريقا قويا ومنافسا لديه طموح للفوز، وهو أمر طبيعي في كرة القدم".

قمصان أوضح "الأفكار متقاربة بين الفريقين لاسيما أن موسيماني المدير الفني للأهلي سبق له العمل مع الجهاز الفني الحالي لفريق صنداونز، وأن كلا المدربين يعرف إلى حد كبير ما يدور في ذهن الآخر، والأهلي أمامه تحدٍ جديد ومسئولية كبيرة".

المدرب أتعب "الفرق الكبرى لا تغير طريقة أو أسلوب لعبها كثيرا في المباريات وافريق صنداونز مميز جدا ويضم لاعبين مهاريين، لكن الأهلي متفوق في نتائج المواجهات بغض النظر عن المباراة التي خسرها الفريق والتي لا تتكرر مع فريق بحجم الأهلي".

قمصان استرسل "أتمنى أن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم بنسبة 100% خلال مباراة صنداونز، وأن يوفق الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لحسم التأهل من بريتوريا".

المدرب استمر "جميع اللاعبين شاركوا في الفترة الماضية وحصلوا على فرصة، بما فيهم اللاعبون الشباب، هو أمر جيد، والجميع يقدرون المسئولية التي تقع على عاتقهم، وأثبتوا أنهم على قدر ثقة الجهاز الفني، وجميع عشاق النادي.

وأتم "جمهور الأهلي هو الداعم الأول للفريق. الفترة الماضية كانت هناك آراء كثيرة وتشكيك من جانب البعض، لكن جمهور الأهلي لديه الوعي الكامل، والجهاز الفني يجتهد وكذلك اللاعبين، ورسالتي للجماهير ألا تنساق وراء التقليل من نتائج الفريق. واجهنا صعوبات كبيرة جدا، ورغم ذلك حققنا نتائج جيدة. نحن بطل إفريقيا وبطل الدوري والكأس وثالث العالم للأندية، ونقاتل من أجل إسعاد الجماهير، وذلك من خلال الفوز في المباريات والتتويج بالبطولات".

كان الأهلي قد فاز على ماميلودي صنداونز بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز مساء السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.