"لاعب وسط أتقن فن التسديدة بعيدة المدى".. جيرارد ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

الخميس، 20 مايو 2021 - 10:38

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد - ليفربول

انضم ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي "Hall of Fame".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد استحدثت تكريم قاعة المشاهير كأعلى تكريم ممنوح للاعبين الذين شاركوا في البطولة.

ووصف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي قائد الريدز السابق بـ "شغوف وملتزم، ولاعب وسط أتقن فن التسديدة بعيدة المدى".

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وخاض جيرارد بقميص الريدز 504 مباراة سجل خلالها 120 هدفا وصنع 92.

وعلى الرغم من عدم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي طيله مسيرته بقميص الريدز، إلا أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في الشهر 6 مرات.

وارتدى جيرارد قميص الريدز بين 1998 وحتى 2015 واعتزل بقميص لوس أنجلوس جالاكسي بعد موسمين في الدوري الأمريكي.

ويعد جيرارد اللاعب السابع الذي يدخل قاعة المشاهير، بعد تييري هنري هداف أرسنال وآلان شيرار هداف نيوكاسل وإريك كانتونا وروي كين ثنائي مانشستر يونايتد السابق، وفرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي ودينيس بيركامب مهاجم أرسنال السابق.

وكان الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قد أعلن دخول 8 لاعبين لقاعة المشاهير في العام الحالي.

ستيفن جيرارد الدوري الإنجليزي قاعة المشاهير
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