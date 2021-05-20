"لاعب وسط أتقن فن التسديدة بعيدة المدى".. جيرارد ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

انضم ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي "Hall of Fame".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد استحدثت تكريم قاعة المشاهير كأعلى تكريم ممنوح للاعبين الذين شاركوا في البطولة.

ووصف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي قائد الريدز السابق بـ "شغوف وملتزم، ولاعب وسط أتقن فن التسديدة بعيدة المدى".

وخاض جيرارد بقميص الريدز 504 مباراة سجل خلالها 120 هدفا وصنع 92.

وعلى الرغم من عدم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي طيله مسيرته بقميص الريدز، إلا أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في الشهر 6 مرات.

Passionate and committed, Red through-and-through, and a midfielder who perfected the art of the long-range strike 🔴 Steven Gerrard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/cIwUwyrP56 — Premier League (@premierleague) May 20, 2021

وارتدى جيرارد قميص الريدز بين 1998 وحتى 2015 واعتزل بقميص لوس أنجلوس جالاكسي بعد موسمين في الدوري الأمريكي.

ويعد جيرارد اللاعب السابع الذي يدخل قاعة المشاهير، بعد تييري هنري هداف أرسنال وآلان شيرار هداف نيوكاسل وإريك كانتونا وروي كين ثنائي مانشستر يونايتد السابق، وفرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي ودينيس بيركامب مهاجم أرسنال السابق.

وكان الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قد أعلن دخول 8 لاعبين لقاعة المشاهير في العام الحالي.