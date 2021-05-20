شاهد – صلاح ونجوم ليفربول يقدمون قميص الفريق للموسم المقبل

كشف ليفربول عن قميص الفريق الأساسي للموسم المقبل 2021/2022.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، فيديو عبر تويتر لتقديم القميص.

الفيديو يبدأ بصورة خارجية لملعب أنفيلد، معقل ليفربول، ثم صور لـ أليسون بيكر، ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك نجوم الفريق داخل عرفة خلع الملابس.

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بعدها تناوب اللاعبون في الظهور مرتديين القميص الجديد، والمصنوع من شركة نايكي.

كان ليفربول قد اقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بيرنلي بثلاثية مساء أمس الأربعاء، ليصبح الفريق على بعد فوز واحد أمام كريستال بالاس لبلوغ البطولة.