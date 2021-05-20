منافس الأهلي - نهضة بركان يواصل التعثر في الدوري المغربي بالبروفة الأخيرة قبل السوبر

الخميس، 20 مايو 2021 - 00:51

كتب : FilGoal

نهضة بركان

واصل نهضة بركان تعثره في الدوري المغربي في ختام مبارياته قبل مواجهة الأهلي يوم 28 من شهر مايو الجاري في السوبر الإفريقي.

وتعادل نهضة بركان سلبيا بدون أمام سريع وادي زم ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري المغربي.

وخاض نهضة بركان ست مباريات في شهر مايو الجاري بالدوري ولم يفز سوى في مباراة واحدة.

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ولعب نهضة بركان الشوط الثاني بشكل أفضل من الأول وسجل هدفا في الدقيقة 92 عن طريق محسن ياجور قبل أن يتم إلغائه عن طريق تقنية الفيديو.

وارتفع رصيد نهضة بركان إلى 23 نقطة عقب مرور 18 جولة في المركز السابع بمسابقة الدوري.

وتعرض نهضة بركان للخسارة ثلاث مرات في شهر مايو الجاري بينما تعادل مرتين وفاز في مباراة وحيدة.

وكان نهضة بركان قد ودع منافسات الكونفدرالية الإفريقية من دور المجموعات.

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