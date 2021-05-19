ثلاث نقاط على طريق الأبطال.. ليفربول يتخطى بيرنلي بثلاثية

في طريقه لبلوغ التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، تخطى ليفربول عائق بيرنلي بثلاثية.

وفاز ليفربول على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب (تيرف مور)، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

سجل روبيرتو فيرمينو، وناثان فيليبس، وأوكس تشامبيرلين أهداف ليفربول.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ44 مرتقيا للمركز الرابع على حساب ليستر سيتي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الـ17.

وصف المباراة

ليفربول بدأ المباراة بقوة، وكاد محمد صلاح يسجل مبكرا في الدقيقة الثانية بعد بينية من روبيرتسون إلى صلاح الذي كاد يسدد من داخل منطقة الجزاء لولا تدخل ماتيو لوتون أمامه في اللحظة الأخيرة.

مرة أخرى وصل ليفربول إلى مرمى بيرنلي في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة قوية عن طريق ترينت ارنولد من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم أحد مدافعي بيرنلي وتهيأت أمام ساديو ماني الذي سدد بجوار القائم الأيسر.

محمد صلاح انطلق بشكل رائع في الدقيقة الـ17 ثم مرر إلى ساديو ماني الذي مرر بالكعب إلى فيرمينو، والبرازيلي سدد بجانب القائم.

صلاح انطلق مجددا في الدقيقة الـ29 داخل منطقة الجزاء وسدد، لكن فوق المرمى.

في نفس الدقيقة سدد تياجو ألكانتارا من داخل منطقة الجزاء، لكن بجانب القائم.

في المقابل، سدد دوايت ماكنيل في الدقيقة الـ38، لكن أليسون تصدى لها ببراعة.

وقبل نهاية الشوط، سجل ليفربول الهدف الأول في الدقيقة الـ43. هجمة منظمة من لاعبي ليفربول على الجبهة اليسرى أنهاها أندرو روبيرتسون بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها روبيرتو فيرمينو بتسديدة مباشرة قوية سكنت شباك ويل نوريس.

الشوط الثاني

ليفربول بدأ الشوط الثاني قويا أيضا، وكاد صلاح يسجل في الدقيقة الـ50، لكنه سدد في الشباك الجانبية.

ولم يتأخر الهدف الثاني كثيرا، فجاء في الدقيقة الـ51. عرضية من ساديو ماني، قابلها ناثان فيليبس برأسية في المرمى. هدف هو الأول لصاحب الـ24 عاما بقميص ليفربول.

بيرنلي حاول العودة، فأجرى شون دايش أولى تبديلاته في الدقيقة الـ76 بدخول ماتيج فايدرا بدلا من جاك كورك.

يورجن كلوب رد في الدقيقة الـ81 بدخول أوكس تشامبيرلين بدلا من فيرمينو.

ثم شارك جيمس ميلنر في الدقيقة الـ86 بدلا من جورجينو فينالدوم.

ليفربول لم يكتف بهدفين، فأضاف تشامبيرلين هدفا ثالثا في الدقيق الـ88 بعد تمريرة من روبيرتسون. أوكس راوغ المدافع وسدد بيسراه أرضية في المرمى مسجلا الثالث. هدف هو الأول لـ تشامبيرلين هذا الموسم.

وكانت آخر تبديلات كلوب في الدقيقة الـ92 بدخول كوستاس تسيميكاس بدلا من ساديو ماني.

صلاح كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ93 بانطلاقة فردية، لكن الدفاع تدخل من أمامه، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثية.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ44 مرتقيا للمركز الرابع على حساب ليستر سيتي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الـ17.