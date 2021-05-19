المدفع يضرب 3 طلقات في وداع هودجسون.. أرسنال يُسقط كريستال بالاس

أطلق مدفع أرسنال ثلاث طلقات في وداع روي هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس الذي ينهي عمله مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وفاز أرسنال على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف اليوم الأربعاء في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني فيها بشكل كامل وحصل على إنذار في الدقيقة 37 مع كريستيان بينتكي لاعب كريستال بالاس بعدما اشتبكا سويا.

افتتح نيكولاس بيبي أهداف المباراة في الدقيقة 35 بعد عرضية قادمة من كيران تيرني من الناحية اليسرى في الدقيقة 35.

لكن أدرك بينتكي التعادل برأسية في الدقيقة 62 بعد عرضية قادمة من أندروس تاونسيند من ركلة حرة.

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل سجل جابرييل مارتينللي هدفا ثانيا لأرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما تسلم عرضية من مارتن أوديجارد وهيأها لنفسه ومر من حارس بالاس وسدد بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل نيكولاس بيبي هدفا ثانيا له وثالث لأرسنال بعد مراوغة رائعة للاعبي بالاس وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة بيسراه.

بتلك النتيجةوصل رصيد ارسنال إلى 58 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 44 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.