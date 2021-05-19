أستون فيلا يزيد جراح توتنام.. وانتصار هام لـ إيفرتون

عمق أستون فيلا جراح توتنام وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف اليوم الأربعاء في الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة في ملعب الأول.

افتتح ستيفن بيرجوين أهداف المباراة لصالح توتنام في الدقيقة الثامنة.

وأدرك أستون فيلا التعادل عن طريق سيرجيو ريجيلون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20.

وأضاف أولي واتكينز الهدف الثاني للفيلانز في الدقيقة 39.

بتلك النتيجة تجمد رصيد توتنام عند 59 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب بالتساوي مع وست هام وللأخير لقاء أقل.

أما أستون فيلا فوصل رصيده لـ52 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

إيفرتون X ولفرهامبتون

وفي ملعب جوديسون بارك فاز أصحاب الأرض إيفرتون على ولفرهامبتون بهدف دون رد.

سجل ريتشارلسون هدف المباراة الوحيد للتوفيز في الدقيقة 48.

بتلك النتيجة وصل رصيد إيفرتون إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب ويتساوى مع وست هام السابع وتوتنام السادس، لكن للمطارق لقاء أقل.

أما ولفرهامبتون فتجمد رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

نيوكاسل X شيفيلد يونايتد

وفي ملعب سانت جيمس بارك فاز أصحاب الأرض نيوكاسل على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

جاء الهدف الوحيد عن طريق جو ويلوك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

ووصل رصيد نيوكاسل إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز الـ15.

فيما تجمد رصيد شيفيلد عند 20 نقطة يحتل بهم المركز الـ20 والأخير.