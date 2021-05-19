أستون فيلا يزيد جراح توتنام.. وانتصار هام لـ إيفرتون

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 21:16

كتب : FilGoal

أولي واتكينز وجاك جريليش يحتفلان بهدف أستون فيلا ضد توتنام

عمق أستون فيلا جراح توتنام وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف اليوم الأربعاء في الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة في ملعب الأول.

افتتح ستيفن بيرجوين أهداف المباراة لصالح توتنام في الدقيقة الثامنة.

وأدرك أستون فيلا التعادل عن طريق سيرجيو ريجيلون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20.

أخبار متعلقة
سامي خضيرة يعلن اعتزاله تقرير إسباني: هل يعود راموس إلى إشبيلية؟ برونو يعترف: لم ألمس تمريرة دي خيا في طريقها لكافاني

وأضاف أولي واتكينز الهدف الثاني للفيلانز في الدقيقة 39.

بتلك النتيجة تجمد رصيد توتنام عند 59 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب بالتساوي مع وست هام وللأخير لقاء أقل.

أما أستون فيلا فوصل رصيده لـ52 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

إيفرتون X ولفرهامبتون

وفي ملعب جوديسون بارك فاز أصحاب الأرض إيفرتون على ولفرهامبتون بهدف دون رد.

سجل ريتشارلسون هدف المباراة الوحيد للتوفيز في الدقيقة 48.

بتلك النتيجة وصل رصيد إيفرتون إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب ويتساوى مع وست هام السابع وتوتنام السادس، لكن للمطارق لقاء أقل.

أما ولفرهامبتون فتجمد رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

نيوكاسل X شيفيلد يونايتد

وفي ملعب سانت جيمس بارك فاز أصحاب الأرض نيوكاسل على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

جاء الهدف الوحيد عن طريق جو ويلوك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

ووصل رصيد نيوكاسل إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز الـ15.

فيما تجمد رصيد شيفيلد عند 20 نقطة يحتل بهم المركز الـ20 والأخير.

أستون فيلا توتنام إيفرتون ولفرهامبتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنبي يعلن التجديد لـ حلمي طولان و21 لاعبا 23 دقيقة | الدوري المصري
أستون فيلا يزيد جراح توتنام.. وانتصار هام لـ إيفرتون 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السمري لـ في الجول: لجنة إدارة الزمالك ستستقيل لذلك السبب 52 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - أسوان (0)-(1) مصر للمقاصة.. جوووول بيكلي 57 دقيقة | الدوري المصري
الذئاب توقف صحوة الإسماعيلي.. إدوارد يقود المقاولون للفوز على الدراويش ساعة | الدوري المصري
استراحة في إنجلترا - بيرنلي (0)-(1) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة نهائي كأس إيطاليا – أتالانتا (1)-(1) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
تشكيل نهائي كأس إيطاليا – بوفون أساسي لآخر مرة مع يوفنتوس.. وزاباتا يقود أتالانتا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين
قد ينال إعجابك