تشكيل ليفربول – صلاح وماني أساسيان أمام بيرنلي

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام بيرنلي، فيما يعود فينالدوم للتشكيل الأساسي على حساب كورتيز جونز.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح، بجانب ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في الهجوم.

من جهة أخرى، يبدأ فابينيو بجانب جورجينو فينالدوم، وتياجو ألكانتارا في وسط الملعب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – ناثان فيليبس – ريس ويليامز – ترينت أرنولد.

الوسط: جورجينو فينالدوم – تياجو ألكانتارا – فابينيو.

الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.