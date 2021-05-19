سامي خضيرة يعلن اعتزاله

أعلن سامي خضيرة لاعب خط وسط هيرتا برلين اعتزاله كرة القدم عقب مشاركته في مباراة فريقه يوم السبت المقبل.

سامي خضيرة النادي : هيرتا برلين

وكتب خضيرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء "فخور للغاية للحصول على فرصة اختيار تلك اللحظات الخاصة معكم".

وواصل "أشكر كل جمهوري وزملائي والمدربين وبالطبع عائلتي وأصدقائي".

كما نقلت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية تصريحات أخرى لخضيرة قال فيها: "قبل 14 يوما أتيحت لي فرصة الاحتفال بلقب الدوري الألماني مع شتوتجارت وهذا كان يوما عظيما".

وأكمل "اليوم كان صعبا على المستوى الشخصي لي لأن مسيرتي سوف تنتهي يوم السبت المقبل".

وواصل "هذا قرار صعب لي ولكنه قرار صحيح، 15 عاما قضيتهم في كرة القدم الاحترافية وتركوا بصمتهم علي، ويجب أن أحكم بصدق على ما يمكنني فعله ولا ما لا يمكنني فعله".

وأتم خضيرة "أولا وقبل كل شيء أود الحصول على مساحة للراحة وسأظل مع كرة القدم بعد ذلك، في أي شكل سأبقي سنرى بعد ذلك".

وسوف يلتقي هيرتا برلين بمنافسه هوفنهايم في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

وخاض اللاعب التونسي الأصل أكثر من 400 مباراة خلال مسيرته وتوج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا.

كما توج خضيرة بلقب الدوري الألماني مع شتوتجارت، ومع ريال مدريد فاز بالدوري الإسباني مرة والكأس مرتين والسوبر المحلي مرة.

كما ظفر خضيرة مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ومع يوفنتوس ظفر خضيرة بخمس بطولات للدوري وثلاثة للكأس ولقب وحيد للسوبر.

واختير صاحب الـ34 عاما ضمن فريق بطولة يورو 2012 والتي كان ودعها منتخب ألمانيا من نصف النهائي.