سامي خضيرة يعلن اعتزاله

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 20:13

كتب : FilGoal

سامي خضيرة - هيرتا برلين

أعلن سامي خضيرة لاعب خط وسط هيرتا برلين اعتزاله كرة القدم عقب مشاركته في مباراة فريقه يوم السبت المقبل.

سامي خضيرة

النادي : هيرتا برلين

وكتب خضيرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء "فخور للغاية للحصول على فرصة اختيار تلك اللحظات الخاصة معكم".

وواصل "أشكر كل جمهوري وزملائي والمدربين وبالطبع عائلتي وأصدقائي".

أخبار متعلقة
كونتي يرفض الإجابة حول مصير مستقبله مع إنتر قبل اجتماع الحسم قائمة النمسا الأولية - ألابا ضمن 20 لاعبا لـ يورو 2020.. وغياب أرناتوفيتش مدافع ليفربول: هذا هو أهم أسبوع في حياتي

كما نقلت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية تصريحات أخرى لخضيرة قال فيها: "قبل 14 يوما أتيحت لي فرصة الاحتفال بلقب الدوري الألماني مع شتوتجارت وهذا كان يوما عظيما".

وأكمل "اليوم كان صعبا على المستوى الشخصي لي لأن مسيرتي سوف تنتهي يوم السبت المقبل".

وواصل "هذا قرار صعب لي ولكنه قرار صحيح، 15 عاما قضيتهم في كرة القدم الاحترافية وتركوا بصمتهم علي، ويجب أن أحكم بصدق على ما يمكنني فعله ولا ما لا يمكنني فعله".

وأتم خضيرة "أولا وقبل كل شيء أود الحصول على مساحة للراحة وسأظل مع كرة القدم بعد ذلك، في أي شكل سأبقي سنرى بعد ذلك".

وسوف يلتقي هيرتا برلين بمنافسه هوفنهايم في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

وخاض اللاعب التونسي الأصل أكثر من 400 مباراة خلال مسيرته وتوج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا.

كما توج خضيرة بلقب الدوري الألماني مع شتوتجارت، ومع ريال مدريد فاز بالدوري الإسباني مرة والكأس مرتين والسوبر المحلي مرة.

كما ظفر خضيرة مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ومع يوفنتوس ظفر خضيرة بخمس بطولات للدوري وثلاثة للكأس ولقب وحيد للسوبر.

واختير صاحب الـ34 عاما ضمن فريق بطولة يورو 2012 والتي كان ودعها منتخب ألمانيا من نصف النهائي.

خضيرة هيرتا برلين ألمانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنبي يعلن التجديد لـ حلمي طولان و21 لاعبا 22 دقيقة | الدوري المصري
أستون فيلا يزيد جراح توتنام.. وانتصار هام لـ إيفرتون 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السمري لـ في الجول: لجنة إدارة الزمالك ستستقيل لذلك السبب 52 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - أسوان (0)-(1) مصر للمقاصة.. جوووول بيكلي 57 دقيقة | الدوري المصري
الذئاب توقف صحوة الإسماعيلي.. إدوارد يقود المقاولون للفوز على الدراويش ساعة | الدوري المصري
استراحة في إنجلترا - بيرنلي (0)-(1) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة نهائي كأس إيطاليا – أتالانتا (1)-(1) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
تشكيل نهائي كأس إيطاليا – بوفون أساسي لآخر مرة مع يوفنتوس.. وزاباتا يقود أتالانتا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين
قد ينال إعجابك