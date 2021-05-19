قائمة الزمالك – غياب محمود علاء وأوباما.. وتواجد عبد الغني أمام طلائع الجيش

يغيب محمود علاء مدافع الزمالك عن الفريق أمام طلائع الجيش للإصابة، فيما يعود محمد عبد الغني بعد شفائه.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الدوري.

قائمة الزمالك شهدت غياب محمود علاء مدافع الفريق للإصابة، فيما يعود محمد عبد الغني بعد غيابه أمام إنبي.

ويغيب يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق للإصابة.

من جهة أخرى، يستمر غياب إمام عاشور وشيكابالا للإيقاف، وعبد الله جمعة للإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل - سيف فاروق جعفر.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.