تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام كريستال بالاس

يقود محمد النني وسط ملعب أرسنال أمام كريستال بالاس، فيما يبدأ بيير أوباميانج كأساسي في الهجوم.

أعلن ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال شهد تواجد محمد النني كأساسي، فيما يقود أوباميانج الهجوم.

من جهة أخرى، يبدأ نيكولاس بيبي وسميث رو تحت المهاجم.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: بيرند لينو.

الدفاع: كيران تيرني - جابريال مانجاليز – روب هولدينج – كالوم تشامبيرز.

الوسط: توماس بارتي – محمد النني.

أمامهما: بوكايو ساكا – إيميلي سميث رو – نيكولاس بيبي.

الهجوم: بيير أوباميانج.