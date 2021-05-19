تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام كريستال بالاس

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 19:08

كتب : FilGoal

محمد النني يحتفل بهدف أرسنال في نيوكاسل

يقود محمد النني وسط ملعب أرسنال أمام كريستال بالاس، فيما يبدأ بيير أوباميانج كأساسي في الهجوم.

أعلن ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال شهد تواجد محمد النني كأساسي، فيما يقود أوباميانج الهجوم.

أخبار متعلقة
روجر ووترز أسطورة "بينك فلويد" يوجه رسالة دعم لـ النني وتشودهري أحد رعاة أرسنال: سنتواصل مع النادي بسبب ما نشره النني عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين تشكيل دربي لندن - خماسي دفاعي لـ تشيلسي والنني يقود أرسنال

من جهة أخرى، يبدأ نيكولاس بيبي وسميث رو تحت المهاجم.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: بيرند لينو.

الدفاع: كيران تيرني - جابريال مانجاليز – روب هولدينج – كالوم تشامبيرز.

الوسط: توماس بارتي – محمد النني.

أمامهما: بوكايو ساكا – إيميلي سميث رو – نيكولاس بيبي.

الهجوم: بيير أوباميانج.

في إنجلترا محمد النني أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
سامي خضيرة يعلن اعتزاله 4 دقيقة | الدوري الألماني
قائمة الزمالك – غياب محمود علاء وأوباما.. وتواجد عبد الغني أمام طلائع الجيش 13 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - فيروفيارو يشعل مجموعة الزمالك ويهزم داون السنغالي 47 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
تعديل موعد مواجهة الزمالك وطلائع الجيش بسبب كأس العرب للصالات ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1) - (2) أستون فيلا.. وأرسنال يتحدى كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) الإسماعيلي... رأسية بن يوسف ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك: سلبية مسحة بعثة الفريق وجاهزون لخوض المباريات 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين
قد ينال إعجابك