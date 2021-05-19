انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (1) - (3) أرسنال.. توتنام (1) - (2) أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد أستون فيلا في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وتقام في التوقيت ذاته مباراة أخرى بين إيفرتون وولفرهامبتون.

كما يلعب وست بروميتش ألبيون ضد وست هام يونايتد في التوقيت ذاته.

ويقدم FilGoal.com لكم تغطية مباشرة للمباريات الثلاث.

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كريستال بالاس X أرسنال

نهاية المباراة بانتصار أرسنال بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+5: جووووووووول ثاااالث لأرسنال بطريقة رائعة من بيبي.

ق90+1: جوووووووووول قااااتل لأرسنال عن طريق مارتينللي.

ق63؟: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف وعدم وجود موقف تسلل على المهاجم البلجيكي.

ق62: جوووووول بينتكي يدرك التعادل لكريستال بالاس برأسية من ركلة حرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

ق35: جووول نيكولاس بيبي يفتتح الأهداف لأرسنال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الناحية اليسرى.

انطلاق المباراة.

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توتنام × أستون فيلا

نهاية المباراة بانتصار أستون فيلا بهدفين لهدف.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين لهدف.

ق39: جوووووووووول هدف ثااااني لأستون فيلا عن طريق أولي واتكينز.

ق 20: جووووووووول ريجيليون يسجل هدف تعادل أستون فيلا بالخطأ في مرماه

ق 8: جوووووووول بيرفاين والهدف الأول لتوتنام

انطلاق المباراة.

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إيفرتون × ولفرهامبتون

نهاية المباراة بانتصار إيفرتون بهدف دون رد.

ق48: جووووووول أول لإيفرتون عن طريق ريتشارلسون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

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نيوكاسل X شيفيلد يونايتد

نهاية المباراة بانتصار نيوكاسل بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.

ق45+4: جووووووول أول لنيوكاسل عن طريق جو ويلوك.

انطلاق المباراة.