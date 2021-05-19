تقرير إسباني: هل يعود راموس إلى إشبيلية؟

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

ربما قد تكون عودة سيرخيو راموس إلى إشبيلية قادمة وغير متوقعة.

قائد ريال مدريد لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة ريال مدريد على تجديد تعاقده في ظل التقارير التي تربطه بالرحيل عن صفوف الملكي.

ريني راموس شقيق المدافع الدولي التقطت له صورا وهو يتناول العشاء مع مونشي المدير الرياضي لإشبيلية بحسب صحيفة "إل ديسمراكي".

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Sergio Ramos' agent photographed having lunch with Sevilla sporting director Monchi in the Andalusian capital - Football Espana

ويملك أيضا ريني راموس عقدي لاعبين في إشبيلية وهما: أوسكار رورديجيز وخوان سوريانو المُعار لصفوف مالاجا.

وقد يكون الحديث عن البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد، الذي يعد شقيق راموس وكيله أيضا.

عودة راموس لصفوف إشبيلية قد تأتي بعد رحيله عام 2005.

ويسعى راموس (35 عاما) لتجديد تعاقد مع ريال مدريد لأكثر من عام، رافضا عرض فلورنتينو بيريز بتجديد تعاقده لموسم واحد فقط.

وانضم راموس بعمر 19 عاما لصفوف ريال مدريد في 2005 مقابل 27 مليون يورو كأغلى مدافع إسباني في ذلك الوقت.

وقضى راموس الذي يعاني من الإصابة حاليا، 16 موسما بقميص الميرينجي، وحقق 22 لقبا.

ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي ضمن أبرز الأندية المهتمة بخدمات القائد الإسباني. (طالع التفاصيل)

سيرخيو راموس ريال مدريد إشبيلية
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