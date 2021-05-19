لتسويق العلامة التجارية.. تقارير: راموس ومارسيلو على ردار إنتر ميامي.. واتجاه لضم ويليان

يراقب نادي إنتر ميامي الأمريكي وضعية مارسيلو نجم ريال مدريد مع فريقه.

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وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن ديفيد بيكام نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق ومالك نادي إنتر ميامي، يرغب في التعاقد مع مارسيلو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي رغبة بيكام في التعاقد مع مارسيلو لتسويق العلامة التجارية للنادي الأمريكي نظرا لشهرة اللاعب البرازيلي الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

ولا يعد مارسيلو ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد في الفترة الأخيرة بعدما خسر مركزه لفيرلان ميندي، بجانب اعتماد زين الدين زيدان مدرب الفريق على الصاعد ميجيل جوتيريز.

لذلك قد يرحل مارسيلو عن ريال مدريد بنهاية الموسم رغم نهاية عقده في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن إنتر ميامي لن يكون باستطاعته دفع 8 ملايين يورو لمارسيلو في الموسم الواحد، وهو نفس راتبه في ريال مدريد.

لكن بيكام يأمل في أن أجواء مدينة ميامي ومناخها القريب من مناخ مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قد تجعل مارسيلو يوافق على العرض الأمريكي.

مارسيلو (33 عاما) لعب 18 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي وصنع 4 أهداف.

وعلى جانب آخر، كشف التقرير إلى أن بيكام يتطلع للتعاقد مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد.

وينتهي عقد راموس بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

ووضع بيكام، راموس، كصفقة مستقبلية للتسويق للفريق الأمريكي أيضا.

ولعب راموس (35 عاما) 21 مباراة مع ريال مدريد وسجل 4 أهداف وصنع هدفا.

وفي نفس السياق، نشرت صحيفة "ذا صن" تقريرا يفيد برغبة فيل نيفيل المدير الفني للفريق في التعاقد مع ويليان جناح أرسنال.

وأشارت الصحيفة إلى أن ويليان سيرحل عن أرسنال بنهاية الموسم الحالي بسبب مستواه المخيب مع الفريق.

لكن سيكون على إنتر ميامي الاستغناء عن رودولفو بيزارو مهاجم الفريق لتوفير مساحة في سقف الرواتب.

ولم يقتنع نيفيل بقدرات بيزارو الهجومية حتى الآن.

ويليان (32 عاما) لعب مع أرسنال في الموسم الحالي 37 مباراة وسجل هدفا وصنع 7 بعدما انتقل من تشيلسي في الصيف الماضي.

ويحتل نادي إنتر ميامي المركز السابع في منافسات القسم الشرقي للدوري الأمريكي.