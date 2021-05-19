برونو يعترف: لم ألمس تمريرة دي خيا في طريقها لكافاني

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

هدف برونو فيرنانديز في إيفرتون

اعترف برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد بعدم تأكده من لمس الكرة التي لعبها دافيد دي خيا وانتهت بهدف رائع سجله إدينسون كافاني في شباك فولام بالدوري الإنجليزي.

وسجل كافاني هدفا رائعا من تسديدة ساقطة من مسافة بعيدة، فيما استطاع جو بريان أن يدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 76، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة أمام 10 آلاف متفرج.

وقال برونو ضاحكا: "لا أعرف إذا كنت لمست الكرة التي لعبها دي خيا أم لا".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بصراحة لا أعتقد أنني لمست الكرة ولكن الحكم كان يقول إنني لمست الأمر واحتسب لي صناعة الهدف".

وأكمل "لا أهتم بذلك طالما سجلنا الهدف وهذا هو المهم".

ويعتقد الدولي البرتغالي أن جماهير يونايتد التي حضرت اللقاء شاهدت لمحة بسيطة مما سيقدمه كافاني.

وتتبقى ليونايتد مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون يوم الأحد قبل الذهاب إلى بولندا لمواجهة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل.

ولا يشعر برونو من جمع يونايتد لنقطة وحيدة من آخر 3 مباريات خاضها في الدوري، وأوضح قائلا "مباراة نهائي الدوري الأوروبي ستكون مختلفة".

وأتم "علينا التركيز الآن على مباراة ولفرهامبتون، وهي مباراة صعبة. لديهم دفاع قوي وجودة عالية في الفريق. سنذهب إلى هناك بنية تحقيق الفوز، وبعد ذلك سنبدأ في التفكير في النهائي".

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد دافيد دي خيا إدينسون كافاني فولام
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