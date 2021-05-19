مدافع ليفربول: هذا هو أهم أسبوع في حياتي

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 16:26

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

وصف ريس ويليامز مدافع ليفربول الأسبوع الحالي بأنه أهم أسبوع في مسيرته، إذ يحاول مساعدة فريقه على تأمين المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا شارك كأساسي في الانتصارات الأخيرة لفريقه على ساوثامبتون ومانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون، ويستعد للمشاركة أمام بيرنلي يوم الأربعاء في الجولة قبل الأخيرة.

وقال ويليامز لموقع ناديه: "هذا هو أهم أسبوع في حياتي، لا أعتقد أن أي شخص في بداية الموسم كان يعرف حقًا من أكون، ولم أكن أعتقد أنني كنت سأحصل على الفرص التي أتيحت لي".

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واضاف "إذا كان بإمكاني فعل ما أحتاج إلى القيام به للتأهل إلى دوري الأبطال، سيكون هذا أكبر شيء بالنسبة لي في مسيرتي حتى الآن".

وأكمل "أنا ونات فيليبس ما زلنا نتعلم ولكن نأمل أن نؤدي وظيفتنا ونضع الفريق في المراكز الأربعة الأولى".

فوز ليفربول في مباراتيه الأخيرتين بالدوري هذا الموسم، ضد بيرنلي الأربعاء وكريستال بالاس الأحد، سيضمن له مركز مؤهل لدوري الأبطال.

وأوضح المدافع الشاب "نحن لا نستسلم أبدًا. يتبقى لدينا نهائيين، وإذا فزنا بالاثنين فهذا يضعنا في دوري الأبطال الموسم المقبل".

وشدد "لا ننظر إلى الفرق الأخرى. نحن نركز فقط على المهمة التي أمامنا ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك".

وفاز تشيلسي بهدفين لهدف على ليستر سيتي في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي ليقدم أفضل هدية إلى ليفربول.

بتلك النتيجة وصل رصيد تشيلسي إلى 67 نقطة يحتل بهم المركز الثالث ويقطع خطوة كبيرة للغاية نحو ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما تجمد رصيد ليستر عند 66 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، فيما يحتل ليفربول المركز الخامس بـ63 نقطة، إذ أنه حال انتصاره على بيرنلي الأربعاء فسيحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليستر.

وفي الجولة الأخيرة سيستضيف ليستر منافسه توتنام، وكذلك سيستضيف ليفربول منافسه كريستال بالاس.

ليفربول ريس ويليامز
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