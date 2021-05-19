انتظارا لبرشلونة.. تقرير: تشابي رفض تدريب منتخب البرازيل ودورتموند

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 16:25

كتب : FilGoal

تشابي هيرنانديز - مدرب السد

لا يزال تشابي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري يحلم بتدريب نادي برشلونة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشابي رفض عرضا للتدريب منتخب البرازيل وآخر من بروسيا دورتموند هذا الموسم.

رفض تشابي يأتي لرغبته في تدريب برشلونة، بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى اقتراب رحيل رونالد كومان عن تدريب الفريق الكتالوني. (طالع التفاصيل)

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وتلقى تشابي عرضا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ينص على عمله كمساعد للمدرب تيتي في كأس العالم 2022، على أن يتولى قيادة المنتخب بعد البطولة.

أما عرض دورتموند فكان لتدريب الفريق الألماني لمدة 3 مواسم.

وعلى الرغم من تجديد تشابي لعقده مع السد حتى عام 2023.

ومع ذلك، حصل تشابي على وعد من إدارة السد بترك الفريق حال تلقيه عرضا لتدريب برشلونة بحسب ما كشفت عنه صحيفة "آس" في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وتولى تشابي تدريب السد عقب اعتزاله مباشرةً في صفوف نفس الفريق عام 2019.

وقاد تشابي السد لثنائية الدوري والكأس في الموسم الحالي، وهو أول لقب دوري في مسيرته التدريبية.

برشلونة بروسيا دورتموند البرازيل تشابي هيرنانديز
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