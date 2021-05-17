راك 1: برشلونة قرر إقالة كومان بنسبة 99%

يبدو أن أيام رونالد كومان في القيادة الفنية لـ برشلونة باتت معدودة بعد خسارته رسميًا للقب الدوري الإسباني.

برشلونة سيكتفي بكأس ملك إسبانيا كلقب وحيد هذا الموسم، بعد أن فقد أي أمل في التتويج بالليجا مساء أمس الأحد.

وذكرت إذاعة "راك 1" الكتالونية أن إدارة برشلونة قررت إقالة كومان وعدم استمراره مدربا للفريق في الموسم المقبل.

وذكرت التقرير الذي انفرد به الصحفي روجر سابيراس، أن كومان سيرحل عن برشلونة بنسبة 99%.

وسيستمر كومان مدربًا لـ برشلونة في حالة واحدة فقط، وهي عدم إيجاد بديل مناسب لتعويضه.

US HO AVANÇA RAC1 - El Barça ja té decidit en un 99% que Koeman no continuarà la temporada vinent @EsportsRAC1 @FCBRAC1 https://t.co/LUZfTj8zCN — RAC1 (@rac1) May 17, 2021

وخسر برشلونة مساء الأحد لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، بعد أن انتصر أتليتكو مدريد على ضيفه أوساسونا.

برشلونة لم يكتف بخسارة اللقب، بل سقط بشكل محرج في ملعبه كامب نو أمام سيلتا فيجو بالوقت القاتل.

وفرّط برشلونة في 10 نقاط بآخر 5 مباريات، نتائج سلبية قللت من أهمية سلسلة انتصاراته الرائعة منذ بداية الدور الثاني للدوري الإسباني.

ويمتلك كومان عقدا مع برشلونة يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، لكن استمراره لم يكن مضمونًا أبدا تحت قيادة جوان لابورتا الذي تم انتخابه رئيسًا للنادي في مارس الماضي.

واجتمع لابورتا بـ كومان في أحد مطاعم برشلونة الأسبوع الماضي بعد التعادل الصادم أمام ليفانتي بثلاثة أهداف لكل طرف وضياع الدوري عمليًا.

وأشارت التقارير أن لابورتا لم يبلغ كومان بموقفه الموسم المقبل، وإنما تناقش معه في أسباب تراجع النتائج بشكلٍ مفاجئ.

وكان تشابي هيرنانديز أسطورة النادي أحد المرشحين لتولي تدريب الفريق، لكنه جدد عقده مؤخرا مع السد القطري لعامين إضافيين.

رغم ذلك، أوضحت عدة تقارير أن السد سيسمح لـ تشابي بالرحيل لو تلقى عرضا لتدريب برشلونة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، وقد يتراجع للمركز الرابع لو خسر مباراته الأخيرة أمام إيبار، وفاز إشبيلية على ديبورتيفو ألافيس.

وينهي برشلونة الدوري خارج أول مركزين لأول مرة منذ احتلاله المركز الثالث موسم 2007\2008.