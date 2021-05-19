جوارديولا: لست قلقا رغم السقوط أمام برايتون.. ولهذا السبب استبدلت جوندوجان

لا يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالقلق بعد الخسارة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي قبل أيام من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أوضح سبب استبدال إلكاي جوندوجان خلال اللقاء.

وافتتح الألماني التسجيل في المباراة التي خسرها سيتي بنتيجة 2-3 أمام برايتون، لكن تم استبداله بفرناندينيو بعد تعرضه لكدمة في ركبته.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: يوم الأربعاء سنقوم بفحص جوندوجان، والطبيب متفائل تماما".

وأضاف "المشكلة هي أنه تلقى ضربة في ركبته وهو يركض في الشوط الثاني".

وشدد المدرب الإسباني "لم أكن أرغب في المخاطرة، ولهذا قمنا بالتبديل".

وتواجد اسم جوندوجان في القائمة التي أعلنها يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا لخوض نهائيات يورو 2020.

وعندما سئل بيب عما إذا كان يشعر بالقلق بسبب الهزيمة قبل 11 يوما من نهائي دوري أبطال أوروبا، رد قائلا "نحن أبطال الدوري. في غضون أيام سنرفع كأس الدوري ثم نستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وأتم "أنا قلق لأنه نهائي دوري أبطال أوروبا والمنافس صعب للغاية، رأيت أشياء رائعة على أرض الملعب من 11 لاعبا مقابل 10 لدينا".

سيلعب سيتي نهائي دوري الأبطال ضد تشيلسي يوم 29 مايو الجاري.

وتعرض جواو كانسيلو للطرد بشكل مباشر في الدقيقة العاشرة بعدما عرقل داني ويلباك ليمنعه من الانفراد بمرمى فريقه ليلعب مانشستر سيتي منقوصا.

وصعق برايتون منافسه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وقلب تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثة أهداف.

بتلك النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 83 نقطة يحتل بهم المركز الأول.

فيما وصل رصيد برايتون إلى 41 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 في جدول الترتيب.

افتتح إلكاي جوندوجان أهداف المباراة في الدقيقة الثانية.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 48.

وبدا أن بطل الدوري الموسم الجاري في طريقه للانتصار لكن ما حدث كان مثيرا.

قلص لياندرو تروسارد النتيجة بهدف في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 72 أضاف آدم ويبستر هدفا ثانيا لأصحاب الأرض ليعلن عن التعادل.

وعقب أربع دقائق فقط أضاف دانييل بيرن هدفا ثالثا لبرايتون ليكمل الثلاثية ويؤكد انتصار فريقه.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لبرايتون على مانشستر سيتي منذ عام 1989.

وأنهى برايتون بذلك رقم سيتي التاريخي بالفوز في 12 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي.