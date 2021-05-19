راديو كتالونيا: مكالمة لابورتا غيرت خطط فليك

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 15:26

كتب : FilGoal

هانزي فليك - بايرن ميونيخ

أصبح الألماني هانز ديتير فليك المرشح الأول لقيادة برشلونة الموسم المقبل.

وبحسب "راديو كتالونيا" فأن الألماني المدير الفني لـ بايرن ميونيخ مرشح لخلافة رونالد كومان قي قيادة برشلونة.

وأضاف التقرير أن مكالمة من خوان لابورتا رئيس برشلونة غيرت خطط المدير الفني الألماني والذي حقق 7 ألقاب في موسمين مع بايرن ميونيخ.

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وأكمل التقرير أن الألماني توصل لاتفاق شفهي لقيادة المنتخب الألماني خلفا لـ يواكيم لوف عقب نهاية يورو 2020، لكنه لم يُوقع بعد.

وسيقود فليك بايرن ميونيخ للمرة الأخيرة أمام أوجسبورج بعدما أعلن في وقت سابق رحيله بنهاية الموسم عن تدريب البافاري.

فليك البالغ 56 عاما قاد بايرن ميونيخ لتحقيق فوز كاسحا من قبل على برشلونة بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وإجمالا خلال 85 مباراة قاد البافاري للفوز بـ 69 مباراة وتعادل في 8 وخسر 8.

في المقابل فأن رونالد كومان خلال موسم واحد قاد برشلونة لحصد لقب كأس ملك إسبانيا وخسر لقبي كأس السوبر والدوري المحلي، وودع دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان من ثمن النهائي.

وفي 53 مباراة فاز كومان في 34 وتعادل في 8 وخسر 11.

وكان كومان قد عقد جلسة مع لابورتا في أحد مطاعم مدينة برشلونة للحديث عن أحوال الفريق ومستقبله. (طالع التفاصيل)

هانز فليك بايرن ميونيخ برشلونة
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