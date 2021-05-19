3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 14:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه بيرنلي يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ويقترب الدولي المصري من تسجيل 3 أرقام مميزة مع ليفربول، وسيتمكن من تحقيقهم بهز شباك بيرنلي.

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الهدف المنتظر من صلاح سيكون رقم 14 له خارج ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مما يجعله يعادل رقم لويس سواريز القياسي لليفربول كأكثر من سجل للريدز بعيدا عن أنفيلد.

صلاح أحرز 20 هدفا خارج أنفيلد في كل المسابقات هذا الموسم، وهو ينفرد بالرقم القياسي كأكثر من سجل خارج ملعبه في تاريخ ليفربول، وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

لو سجل صلاح مساء الأربعاء سيصبح عاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 100 مباراة مختلفة، فقد هز الشباك في 99 مباراة حتى الآن.

ويحتاج لاعب بازل السابق لتسجيل 3 أهداف "هاتريك" من أجل دخول نادي المائة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أن هداف ليفربول لم يسجل في ملعب تورف مور معقل بيرنلي من قبل.

صلاح ينافس بقوة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمين متتاليين، قبل أن يقتنص جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الجائزة الموسم الماضي.

الدولي المصري متصدر قائمة هدافي الموسم الجاري برصيد 22 هدفا بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنام، قبل جولتين من النهاية.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن كين.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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