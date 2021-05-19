"الأنيق الذي سجل أحد أجمل أهداف المسابقة".. بيركامب ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

دينيس بيركامب

انضم دينيس بيركامب نجم أرسنال السابق إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز "Hall of fame".

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن دخول بيركامب لقاعة المشاهير ووصفته بـ "الأنيق الذكي الذي سجل أحد أجمل أهداف البطولة".

حساب الدوري الإنجليزي عبر "تويتر" لم يوضح المقصود بـ "أحد أجمل أهداف البطولة" لكنها قد تكون رائعة بيركامب في مرمى نيوكاسل في موسم 2001-2002.

وكان بيركامب أحد أفراد جيل أرسنال الذي حقق لقب الدوري دون هزيمة في موسم 2003-2004.

وفاز بيركامب بالدوري الإنجليزي 3 مرات.

ولعب دينيس بيركامب 315 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 87 هدفا كما صنع 94 هدفا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد استحدثت تكريم قاعة المشاهير كأعلى تكريم ممنوح للاعبين الذين لعبوا في المسابقة.

ويعد بيركامب اللاعب السادس الذي يدخل قاعة المشاهير، بعد تييري هنري هداف أرسنال وآلان شيرار هداف نيوكاسل وإريك كانتونا وروي كين ثنائي مانشستر يونايتد السابق وفرانك لامبارد نجم تشيلسي.

أرسنال دينيس بيركامب الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
لتسويق العلامة التجارية.. تقارير: راموس ومارسيلو على ردار إنتر ميامي.. واتجاه لضم ويليان 3 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: لست قلقا رغم السقوط أمام برايتون.. ولهذا السبب استبدلت جوندوجان 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
راديو كتالونيا: مكالمة لابورتا غيرت خطط فليك 26 دقيقة | الدوري الإسباني
مصر تواجه موريتانيا في انطلاقة كأس العرب لكرة الصالات 56 دقيقة | منتخب مصر
3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: عرض قطري ضخم لـ تشالهان أوجلو ساعة | الدوري الإيطالي
قائمة اسكتلندا - محترف وحيد وظهور تيرني وروبرتسون في يورو 2020 ساعة | أوروبا
"الأنيق الذي سجل أحد أجمل أهداف المسابقة".. بيركامب ينضم لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين
قد ينال إعجابك