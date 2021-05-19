مهاجم ليفربول يلحق بيورو 2020

بدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الشكوك حول لحاق مهاجمه البرتغالي ديوجو جوتا بالمشاركة في بطولة يورو 2020 الشهر المقبل.

وغاب جوتا عن فوز ليفربول المثير على وست بروميتش ألبيون ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي بسبب إصابة في القدم تعرض لها أمام مانشستر يونايتد.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الفحوصات التي أجريناها مرة أخرى لجوتا أوضحت أن الإصابة بدت أفضل مما كانت عليه في أول فحص".

وأضاف "هناك فرصة ضئيلة للغاية بالنسبة له للمشاركة أمام كريستال بالاس يوم الأحد في ختام الدوري الإنجلي، لكن ذلك يعتمد على مدى تحسن الإصابة. علينا أن نرى ذلك".

وتابع "من الواضح أنها أخبار جيدة للبرتغال وديوجو نفسه، حيث أن المشاركة في يورو 2020 ليس في خطر على الإطلاق".

وتنطلق بطولة يورو 2020 المؤجلة منذ الصيف الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا يوم 11 يونيو المقبل.

ويتواجد المنتخب البرتغالي ضمن مجموعة الموت رفقة فرنسا وألمانيا والمجر.

وأوضح كلوب جاهزية أليكس أوكسليد-تشامبرلين قبل مواجهة بيرنلي مساء الأربعاء.

فيما أكد المدرب الألماني غياب نابي كيتا عن مواجهة بيرنلي ضمن الجولة 37.