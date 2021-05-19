رومانو: توتنام ليس لديه النية لبيع كين

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 12:40

كتب : FilGoal

هاري كين

يرغب هاري كين هداف توتنام في الرحيل عن فريقه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن كين أكد رغبته في الرحيل عن توتنام.

وأكد رومانو أن كين لم يتقدم حتى الآن بطلب رسمي لإدارة النادي للرحيل، لكنه يأمل في إيجاد حل ودي.

لكن إدارة توتنام ليس لديها أي نية في بيع كين خلال الفترة المقبلة بحسب رومانو.

وسيرفض كين أي محاولة لتمديد تعاقده مع توتنام.

وعلى جانب آخر يعد مانشستر سيتي أكثر المهتمين بالتعاقد مع كين، وتستعد إدارة النادي لبداية المفاوضات في الأيام المقبلة.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية قد كشفت في تقرير لها أن كين طلب من إدارة توتنام الرحيل عن الفريق.

قرار كين يأتي لعدم حصوله مع الفريق على أي بطولة خلال السنوات الماضية.

ونشرت صحيفة "ذا صن" تقريرا يفيد برغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع كين مقابل 80 مليون جنيه استرليني، على أن يمتد التعاقد لمدة 5 سنوات مع راتب أسبوعي قدره 300 ألف جنيه استرليني.

وأشار التقرير إلى أن كين يرغب في حسم مستقبله قبل بداية بطولة أوروبا "يورو 2020".

ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي –بالتساوي مع محمد صلاح نجم ليفربول- برصيد 22 هدفا.

ويعد كين من ناشئين توتنام، لكنه لعب لأندية ميلوال ونورويتش سيتي وليستر سيتي على سبيل الإعارة بين عامي 2012 و2013.

ولعب كين 334 مباراة وسجل 220 هدفا في كل المسابقات مع توتنام.

وينتهي عقد كين مع توتنام عام 2024.

هاري كين توتنام مانشستر سيتي
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