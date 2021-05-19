الأهلي يكشف موعد انتظام سعد سمير في المران.. ومسحة جديدة لـ محمد محمود وشوبير

ينتظم سعد سمير، مدافع الأهلي، ينتظم في التدريبات خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي المصغر الذي يقوم بتنفيذه عقب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، وقام سعد سمير بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمباراة صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب جامعة بريتوريا الساعة الثالثة عصرا، وهو نفس توقيت مباراة صنداونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وفي نفس الإطار، تخضع البعثة لمسحة طبية غدا الخميس؛ استعدادا للمباراة.

ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة لمسحة طبية، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا؛ للكشف عن فيروس كورونا.

وأدى الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا أمس على أحد ملاعب جامعة بريتوريا، وركز خلاله الجهاز الفني على التخلص من حالتي الإجهاد العضلي والذهني؛ بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن مباراة صنداونز يستعرض خلالها بعض الأخطاء الفنية التي حدثت في مباراة الذهاب بالقاهرة والتي انتهت 2-0 للأحمر، لتلافيها، وتوجيه التعليمات الفنية للاعبين بشكل عام قبل الوقوف على تشكيل الفريق للمباراة.

وكذلك، أوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمد محمود، ومصطفى شوبير سيخضعان لمسحة طبية جديدة اليوم بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لنتائج المسحة الطبية التي خضعا لها مؤخرا.

وغاب مصطفى شوبير عن رحلة الأهلي إلى جنوب إفريقيا بعد إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها في القاهرة قبل ساعات من سفر البعثة؛ لملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتابع الجهاز الطبي الأهلي حالتي مصطفى شوبير ومحمد محمود، للاطمئنان عليهما.