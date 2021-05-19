تقرير: سيتي ويونايتد يحددان سعر كين.. وراتب كبير لإغرائه

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 11:07

كتب : FilGoal

جاريث بيل - هاري كين - توتنام

تستعد أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لتقديم عروضها الرسمية للتعاقد مع هاري كين هداف توتنام بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن ثنائي مدينة مانشستر يستعد لدفع 80 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات كين من توتنام.

كما سيكون التعاقد لمدة 5 سنوات مع حصول كين على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه استرليني، وهو أكثر بـ70 ألف جنيه استرليني عما يحصل عليه في توتنام.

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لكن ما قد يعطل من سير المفاوضات هو رغبة توتنام في الحصول على 150 مليون جنيه استرليني مقابل الاستغناء عن خدمات كين.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية قد كشفت في تقرير لها أن كين طلب من إدارة توتنام الرحيل عن الفريق.

قرار كين يأتي لعدم حصوله مع الفريق على أي بطولة خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن كين يرغب في حسم مستقبله قبل بداية بطولة أوروبا "يورو 2020".

ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي –بالتساوي مع محمد صلاح نجم ليفربول- برصيد 22 هدفا.

ويعد كين من ناشئين توتنام، لكنه لعب لأندية ميلوال ونورويتش سيتي وليستر سيتي على سبيل الإعارة بين عامي 2012 و2013.

ولعب كين 334 مباراة وسجل 220 هدفا في كل المسابقات مع توتنام.

وينتهي عقد كين مع توتنام عام 2024.

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