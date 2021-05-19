مواعيد مباريات الأربعاء 19 مايو 2021.. الدوري المصري وصلاح ضد بيرنلي وحسم الكأس بفرنسا وإيطاليا

الأربعاء، 19 مايو 2021 - 10:25

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في وست بروميتش

عدة مباريات هامة تقام اليوم الأربعاء 19 مايو، يستعرض FilGoal.com مواعيدها لكم.

الدوري المصري

يلعب المقاولون العرب ضد الإسماعيلي في الجولة 23، وتقام المباراة في السابعة مساءً وتنقل عبر on time sports 2.

وفي نفس مباريات الجولة، يلعب أسوان ضد مصر للمقاصة في التاسعة مساءً وتنقل عبر on time sports.

الدوري الإنجليزي

تقام 6 مباريات في الجولة 37، سيكون أبرزها حين يحل ليفربول ضيفا على بيرنلي في تمام التاسعة والربع مساءً وتنقل المباراة على bein sports 1 premium.

كما يلعب أرسنال ضد كريستال بالاس في تمام الثامنة مساءً وتنقل عبر bein sports 3 premium.

وفي السابعة مساءً توتنام ضد أستون فيلا وتنقل عبر bein sports 1 premium.

كأس إيطاليا

في تمام التاسعة مساءً يقام نهائي البطولة بين أتالانتا ويوفنتوس وينقل عبر قناة ليبيا الرياضية 2.

كأس فرنسا

سيتنافس موناكو وباريس سان جيرمان على اللقب في تمام التاسعة والربع مساءً وتنقل المباراة عبر bein sports 2.

الدوري السعودي

يلعب الهلال ضد الأهلي في الجولة 28 في تمام الثامنة مساءً وتنقل المباراة عبر القناة السعودية الرياضية 1.

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الدوري المصري محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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