ربيع ياسين: لا أعلم لماذا تم إيقافي من قبل اتحاد الكرة

تعجب ربيع ياسين المدير الفني لفريق بتروجت الحالي ومدرب منتخب الشباب السابق من قراره إيقافه من قبل اتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف ربيع ياسين لـ6 أشهر بعد انسحاب منتخب مصر للشباب من بطولة إفريقيا للشباب، قبل أن يتم تقليص العقوبة لمدة شهر وغرامة مالية. (طالع التفاصيل)

وقال ربيع ياسين لقناة صدى البلد: "قرار إيقافي لم يكن له داعِ من البداية لأنني لم أفعل أي شيء لكني التزمت به".

وأضاف "لا أعرف لماذا تم إيقافي ويمكنك أن تسأل من اتخذ القرار. أريد أن أعرف حيثيات الحكم".

وشدد "احترم اتحاد الكرة والقانون، ولا يوجد أي مشكلة بالنسبة لي".

وأوضح "كنت سببا في ظهور جيل جديد للكرة المصرية وقمت بالإنفاق من جيبي الخاص لخدمة منتخب الشباب".

وعن عمله مع بتروجت وتطور نتائج الفريق، قال: "أحاول أن أقدم كل ما لدي في عملي".

وأتم "كنت أعمل في تمام الرابعة عصرا خلال شهر رمضان لكي أزيد من قوة تحمل اللاعبين".

ويحتل بتروجت المركز السابع برصيد 30 نقطة في مجموعة القاهرة.

وتأهل بتروجت لنصف نهائي كأس مصر بعدما تغلب على وادي دجلة في ربع النهائي.