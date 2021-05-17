تقليص عقوبة ربيع ياسين إلى إيقاف شهر وغرامة 50 ألف جنيه

الإثنين، 17 مايو 2021 - 16:05

كتب : FilGoal

ربيع ياسين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين تخفيض عقوبة إيقاف المدرب ربيع ياسين من 6 أشهر إلى شهر واحد وتخفيض الغرامة الموقعة عليه من 200 إلى 50 ألف جنيه.

وكشف الاتحاد قبول لجنة الاستئناف لتظلم ربيع ياسين (60 عاما) وكذلك تظلم عبد الرحمن عشري لاعب إنبي ومنتخب مصر للشباب والاكتفاء بتغريمه مبلغا قدره 20 ألف جنيه.

وقبلت اللجنة أيضا التماس أحمد تمساح لاعب الشرقية للدخان والاكتفاء بإيقافه 5 مباريات.

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وعاقب الاتحاد ربيع ياسين، نجم مصر والأهلي السابق والمدرب الأسبق لمنتخب مصر للشباب، بعد تحقيقها في انسحاب منتخب مصر للشباب من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021.

وكان ذلك في 8 إبريل الماضي، مما قد يعني قدرة ياسين على مزاولة عمله الآن بشكل طبيعي.

ويقود ياسين فريق بتروجت الذي بلغ نصف نهائي كأس مصر بعد إقصاء وادي دجلة في 29 إبريل الماضي.

ويلعب بتروجت اليوم الإثنين ضد ضيفه زد في الجولة 22 من دوري الدرجة الثانية.

ويحتل بتروجت المركز السابع في ترتيب مجموعة القاهرة مبتعدا بثماني نقاط عن المتصدر بورتو السويس.

ربيع ياسين
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