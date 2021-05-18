سولشاير: دفعنا ثمن الفرص الضائعة أمام فولام.. أتمنى أن ذلك يوقظ اللاعبين

كشف أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن مشاعر متضاربة بعد التعادل أمام فولام بهدف لكل منهما.

وشهد اللقاء حضور 10 ألاف متفرج على ملعب أولد ترافورد في المواجهة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: "أصبت بخيبة أمل عقب التعادل أمام فولام".

وتابع "في الوقت نفسه شعرت بالسعادة باستعادة الجماهير بعد 14 شهرا، أعتقد أننا قدمنا أداءا جيدا وربما أفرط اللاعبون في الاستعراض".

وأوضح "أعتقد أن اللاعبين أرادو أن يحظى الجمهور بيوم جيد لكنه كان بحسن نية".

وشدد سولشاير "نعم لعبنا بشكل جيد وصنعنا الفرص لكن لم نستغلها، كنا نريد الفوز ليس بسبب المركز الثاني أو الثالث لكن لاكتساب الثقة".

وأضاف "أتمنى ألا يؤثر ذلك على ثقة اللاعبين وأن يوقظهم فقط بعد أن اتخذنا الكثير من القرارات التي لم أحبها".

وبالحديث عن هدف إدينسون كافاني قال: "كان هدفا رائعا وطريقة جيدة لتقديم نفسه لجماهير أولد ترافورد".

وتابع "قلت ذلك من قبل أننا نحتاج إلى مشجعين وسوف يرونه يسجل العديد من الأهداف".

واختتم تصريحاته "بالتأكيد ستكون هناك بعض التغييرات بالطبع أمام وولفرهامبتون وعلينا أن نعتني بأنفسنا، نحن بحاجة إلى الوصول إلى بولندا بطاقة وثقة جيدة".

ويلعب مانشستر يونايتد أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي مساء الأربعاء المقبل.