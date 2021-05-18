كاف يحفظ شكوى الزمالك بشأن مواجهة الترجي ومولودية الجزائر

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 22:56

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي

تلقت إدارة نادي الزمالك ردا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن الشكوى التي تقدم بخصوص مواجهة الترجي ومولودية الجزائر.

وحفظ كاف الشكوى المقدمة من الزمالك وأكد تسلمه للشكوى وقام بدراستها جيدا والتحقيق فيها.

وأوضح كاف مراجعته تقارير الحكام ومراقب المباراة ودراستها بعناية والتأكد من عدم وجود شبهات.

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وكان الزمالك قد تقدم بشكوى بوجود شبهات في نتيجة مباراة الترجي أمام مولودية الجزائر والتي انتهت بالتعادل لهدف لكل فريق.

وكان الترجي قد ضمن تأهله إلى ربع النهائي قبل انطلاق الجولة الختامية بينما مولودية الجزائر كان في حاجة للتعادل.

أما الزمالك فكان في حاجة للفوز على تونجيث السنغالي -وهو ما حدث- مع خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي.

ويلعب الترجي أمام شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي بينما يواجه مولودية الجزائر فريق الوداد المغربي.

وسقط الترجي في ذهاب ربع النهائي بهدفين دون مقابل أمام شباب بلوزداد في الجزائر.

أما مولودية الجزائر فتعادل على ملعبه أمام الوداد المغربي بهدف لكل منهما، وتقام مباريات الإياب يوم السبت المقبل.

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