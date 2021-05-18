بوجبا وأماد دياللو يرفعان علم فلسطين في ملعب أولد ترافورد

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 21:27

كتب : FilGoal

بول بوجبا وأماد دياللو يرفعان علم فلسطين في ملعب أولد ترافورد

رفع بول بوجبا وأماد دياللو لاعبا مانشستر يونايتد علم فلسطين في ملعب أولد ترافورد عقب نهاية لقاء الفريق ضد فولام.

وتعادل مانشستر يونايتد مع فولام اليوم الثلاثاء إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وعقب نهاية المباراة حصل بوجبا على علم فلسطين من أحد المشجعين الذين تواجدوا في مدرجات الملعب.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها كل من بوجبا ودياللو دعمهما لفلسطين.

كما أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يُرفع فيها علم فلسطين في الملاعب الإنجليزية إذ سبق تلك الواقعة واحدة أخرى حيث قام ويسلي فوفانا وحمزة تشيدوي لاعبا ليستر سيتي بالأمر ذاته عقب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد بوجبا أماد دياللو
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