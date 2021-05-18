فولام يحبط عودة الجمهور ورائعة كافاني ليخطف تعادلا من مانشستر يونايتد

عاد الجمهور لملعب أولد ترافورد للمرة الأولى منذ شهر مارس 2020 وسجل إدينسون كافاني هدفا رائعا للغاية لكن فولام أحبط كل ذلك.

وتعادل فولام مع مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

افتتح إدينسون كافاني أهداف اللقاء بتسديدة "لوب" رائعة من مسافة أكثر من 30 ياردة في الدقيقة 15.

وأدرك جو بريان التعادل لفولام برأسية في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى 71 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيما يأتي فولام في المركز الـ18 بـ28 نقطة وتأكد هبوطه رسميا في وقت سابق لشامبيونشيب.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بحماس كبير من قبل لاعبي يونايتد وسدد بول بوجبا رأسية قوية مرت أعلى مرمى فولام بقليل.

واصل يونايتد استحواذه على الكرة بحثا عن طريقة لاختراق التكتل الدفاعي لفولام.

وفي الدقيقة 15 مرر ديفيد دي خيا الكرة إلى برونو فيرنانديز الذي هيأها بطريقة رائعة بالكعب إلى كافاني الذي سدد كرة ساقطة في الشباك ليعلن عن تقدم يونايتد.

وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف وعدم وجود كافاني في موقف تسلل.

وأطلق برونو فيرنانديز تسديدة قوية تصدى لها حارس فولام ألفونس أريولا.

وجاء التهديد الأول من فولام عن طريق فابيو كارفاليو الذي مر بطريقة جميلة من فيكتور ليندلوف لكن ديفيد دي خيا تألق وتصدى لتسديدته.

في الشوط الثاني واصل يونايتد ضغطه وسدد برونو فيرنانديز كرة رائعة من ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى بقليل.

وكاد فولام يدرك التعادل عن طريق أديمولا لوكمان وتصدى لها دي خيا وارتدت الكرة إلى فابيو كارفاليو الذي سدد لكن الحارس الإسباني تألق وزاد عن مرماه.

وفي الدقيقة 74 مرر كافاني بينية رائعة إلى ماسون جرينوود الذي كان منفردا بالمرمى لكنه سدد الكرة في جسد الحارس وتابعها برونو بتسديدة قوية خارج الملعب.

وعقب مرور دقيقتين استغل جو بريان عرضية من الناحية اليمنى عن طريق بوبي ريد وحولها برأسية في الشباك.

لم يحدث جديد حتى نهاية المباراة ولم يكن هناك أي فرص خطيرة لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.