مؤتمر بيرلو: أنا محظوظ للعب نهائيين كمدرب.. وجاوبت على هذا السؤال آلاف مرات

يرى أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه في أتم الجاهزية لمواجهة أتالانتا مشيرا إلى سعادته للعب مباراتين نهائيتين في موسمه الأول كمدرب.

ويلعب يوفنتوس ضد أتالانتا غدا، في نهائي كأس إيطاليا.

وتحدث بيرلو في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، وقال: "لا أعتقد أنها ستكون مباراة دفاعية، لأن الجميع يعلم أنك حين تواجه أتالانتا فأنك ستتعرض للعديد من التسديدات على المرمى وستكون المباراة بنسق مرتفع".

وأضاف "ستكون مباراة بطابع أوروبي، نحن جاهزون ونعرفهم ونتوقع ما يمكنهم فعله. هي بطولة يجب الفوز بها، ونحن وصلنا للنهائي ونرغب في الذهاب بالكأس للمنزل، وبعدها سنفكر في الراحة".

وتابع "عقليتنا لن تتأثر بالدوري الإيطالي فنحن نضع كل تركيزنا على الفوز بالكأس، لا نفكر في الماضي وكل ما نحتاجه غدا هو التفكير في الفوز بالبطولة".

وواصل "أنا محظوظ لأننا لعبنا مباراتين نهائيتين في موسمي الأول، بينما اللقاء سيعد النهائي الثاني في مسيرة جيان بييرو جاسبريني (مدرب أتالانتا). لكن أنا وهو مختلفان في الخصائص الشخصية".

واستمر "لقد كان سببا في تأهل أتالانتا لأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، لكني في بداية مشواري التدريبي وأتمنى أن أصل للعديد من المباريات النهائية".

وحول استمراره في منصبه إذا فاز باللقب، قال: "لقد جاوبت على هذه السؤال ألاف المرات، أنا أركز على عملي وعلى أن أفوز بالكأس غدا وأن أنتصر في مباراة الأحد، بعدها سيكون لدينا الوقت للحديث عن مستقبلي".

ويحتاج يوفنتوس للفوز على بولونيا في الجولة الأخيرة للدوري الإيطالي مع تعثر نابولي أو ميلان للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وعن تشكيل الفريق، أوضح "لدينا بعض الخيارات، لكننا سنقرر غدا، فالفريق يتمتع باللياقة البدنية ولعب جيدا ضد إنتر رغم النقص العددي".

وأتم عن حضور الجماهير "أنا متحمس للغاية. لقد لعبنا بعض المباريات في دوري الأبطال بتواجد الجماهير ويمكنك أن تلاحظ الفارق. الجماهير قادرة على رفع تركيز اللاعبين ونحن نفتقد لوجودهم هذا العام".