مباشر – تشيلسي (2) - (1) ليستر.. إيهيناتشو جوووول

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 20:52

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجير يحتفل بهدفه مع تشيلسي ضد ليستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وليستر سيتي التي تقام في الجولة 27 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

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ق77: جوووووول إيهيناتشو يقلص النتيجة بهدف أول لليستر.

ق67: جوووووول جورجينيو يسجل الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء.

ق66: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لتشيلسي بداعي عرقلة فوفانا لفيرنر.

ق47: جوووول روديجير يسجل الهدف الأول لتشيلسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: هجمة خطيرة لتشيلسي ولكن تسديدة بوليسيتش ارتطمت بالقائم الأيسر وتذهب لخارج الملعب.

ق35: جووول؟ لا، للمرة الثانية هدف ملغي لتشيلسي عن طريق فيرنر ولكن تلك المرة بداعي لمسة يد على اللاعب الألماني.

ق25: تسديدة بالكعب من فاردي مرت بجوار مرمى تشيلسي بقليل.

ق22: جوول؟ لا، فيرنر كان في موقف تسلل.

ق19: مطالبات باحتساب ركلة جزاء لتشيلسي بداعي ركل تيليمانس لفيرنر لكن كان هناك خطأ في البداية على فيرنر.

ق14: عرضية من تيموثي تيموثي كاستانيي لاعب فريق ليستر من الناحية اليمنى أمسك بها الحارس إدوارد ميندي بثبات.

ق5: كرة عرضية من تشيلويل من الناحية اليسرى مرت من الجميع داخل منطقة الجزاء ثم إلى ركلة مرمى.

ق4: كرة عرضية من تيمو فيرنر من الناحية يسرى وصلت إلى تشيلويل يسار منطقة الجزاء فسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

انطلاق المباراة.

تشيلسي ليستر سيتي
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