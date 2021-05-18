مباشر – تشيلسي (2) - (1) ليستر.. إيهيناتشو جوووول
الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وليستر سيتي التي تقام في الجولة 27 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق77: جوووووول إيهيناتشو يقلص النتيجة بهدف أول لليستر.
ق67: جوووووول جورجينيو يسجل الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء.
ق66: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لتشيلسي بداعي عرقلة فوفانا لفيرنر.
ق47: جوووول روديجير يسجل الهدف الأول لتشيلسي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق43: هجمة خطيرة لتشيلسي ولكن تسديدة بوليسيتش ارتطمت بالقائم الأيسر وتذهب لخارج الملعب.
ق35: جووول؟ لا، للمرة الثانية هدف ملغي لتشيلسي عن طريق فيرنر ولكن تلك المرة بداعي لمسة يد على اللاعب الألماني.
ق25: تسديدة بالكعب من فاردي مرت بجوار مرمى تشيلسي بقليل.
ق22: جوول؟ لا، فيرنر كان في موقف تسلل.
ق19: مطالبات باحتساب ركلة جزاء لتشيلسي بداعي ركل تيليمانس لفيرنر لكن كان هناك خطأ في البداية على فيرنر.
ق14: عرضية من تيموثي تيموثي كاستانيي لاعب فريق ليستر من الناحية اليمنى أمسك بها الحارس إدوارد ميندي بثبات.
ق5: كرة عرضية من تشيلويل من الناحية اليسرى مرت من الجميع داخل منطقة الجزاء ثم إلى ركلة مرمى.
ق4: كرة عرضية من تيمو فيرنر من الناحية يسرى وصلت إلى تشيلويل يسار منطقة الجزاء فسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.
انطلاق المباراة.