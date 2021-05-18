مباشر – تشيلسي (1) - (0) ليستر.. روديجير جوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وليستر سيتي التي تقام في الجولة 27 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

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ق47: جوووول روديجير يسجل الهدف الأول لتشيلسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: هجمة خطيرة لتشيلسي ولكن تسديدة بوليسيتش ارتطمت بالقائم الأيسر وتذهب لخارج الملعب.

ق35: جووول؟ لا، للمرة الثانية هدف ملغي لتشيلسي عن طريق فيرنر ولكن تلك المرة بداعي لمسة يد على اللاعب الألماني.

ق25: تسديدة بالكعب من فاردي مرت بجوار مرمى تشيلسي بقليل.

ق22: جوول؟ لا، فيرنر كان في موقف تسلل.

ق19: مطالبات باحتساب ركلة جزاء لتشيلسي بداعي ركل تيليمانس لفيرنر لكن كان هناك خطأ في البداية على فيرنر.

ق14: عرضية من تيموثي تيموثي كاستانيي لاعب فريق ليستر من الناحية اليمنى أمسك بها الحارس إدوارد ميندي بثبات.

ق5: كرة عرضية من تشيلويل من الناحية اليسرى مرت من الجميع داخل منطقة الجزاء ثم إلى ركلة مرمى.

ق4: كرة عرضية من تيمو فيرنر من الناحية يسرى وصلت إلى تشيلويل يسار منطقة الجزاء فسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

انطلاق المباراة.