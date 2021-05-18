انتهت – تشيلسي (2) - (1) ليستر.. الفريق اللندني يثأر من هزيمة الكأس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وليستر سيتي التي تقام في الجولة 27 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بهدفين لهدف.

ق90: تسديدة قوية من أيوزي بيريز ذهبت أعلى مرمى تشيلسي.

ق77: جوووووول إيهيناتشو يقلص النتيجة بهدف أول لليستر.

ق67: جوووووول جورجينيو يسجل الهدف الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء.

ق66: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لتشيلسي بداعي عرقلة فوفانا لفيرنر.

ق47: جوووول روديجير يسجل الهدف الأول لتشيلسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: هجمة خطيرة لتشيلسي ولكن تسديدة بوليسيتش ارتطمت بالقائم الأيسر وتذهب لخارج الملعب.

ق35: جووول؟ لا، للمرة الثانية هدف ملغي لتشيلسي عن طريق فيرنر ولكن تلك المرة بداعي لمسة يد على اللاعب الألماني.

ق25: تسديدة بالكعب من فاردي مرت بجوار مرمى تشيلسي بقليل.

ق22: جوول؟ لا، فيرنر كان في موقف تسلل.

ق19: مطالبات باحتساب ركلة جزاء لتشيلسي بداعي ركل تيليمانس لفيرنر لكن كان هناك خطأ في البداية على فيرنر.

ق14: عرضية من تيموثي كاستانيي لاعب فريق ليستر من الناحية اليمنى أمسك بها الحارس إدوارد ميندي بثبات.

ق5: كرة عرضية من تشيلويل من الناحية اليسرى مرت من الجميع داخل منطقة الجزاء ثم إلى ركلة مرمى.

ق4: كرة عرضية من تيمو فيرنر من الناحية يسرى وصلت إلى تشيلويل يسار منطقة الجزاء فسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

انطلاق المباراة.